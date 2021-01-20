موديلات فساتين بطبعات الورود آخر موضة ربيع وصيف 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 20 يناير 2021 01:37 مساءً -

عانقي أناقة ربيع وصيف 2021 من خلال أجمل موديلات الفساتين بطبعات الورود الترندي وآخر موضة.

فستان ماكشي بطبعات الورود الحمراء من إرديم Erdem



إن موضة طبعات الورود ما زالت تعود وبقوة في كل موسم ربيع وصيف؛ كي تثبت نفسها على الساحة العالمية من خلال تصاميم لفساتين طرحتها أرقى الدور العالمية أمثال دولتشي أند غابانا Dolce&Gabbana، فالنتينوValentino، كريستيان ديور Christian Dior وغيرها ضمن مجموعات الموسم القادم مقدمةً للمرأة خيارات متنوعة تسهّل عليها عملية انتقاء إطلالتها بفساتين بطبعات الورود الصغيرة والكبيرة سواء كانت قصيرة، أو طويلة، أو ذات أسلوب محتشم راقٍ.

فيما يلي، اخترنا لك في «الخليج 365» مجموعة متميزة من موديلات فساتين بطبعات الورود لموسم ربيع وصيف 2021 من منصات العروض؛ لتتألقي بها وتكوني صاحبة إطلالة آخر موضة وترندي.

موديلات فساتين بطبعات الورود لربيع وصيف 2021

فساتين بطبعات الورود الكبيرة والبارزة لربيع وصيف 2021

فساتين بطبعات الورود الكبيرة والبارزة من فالنتينو Valentino

لاحظنا أن موضة الفساتين بطبعات الورود الكبيرة لا زالت محافظة على مكانتها ضمن خطوط صيحات الأزياء المطبعة بالورود. اخترنا لك من فالنتينو Valentino فساتين بطبعات الورود الكبيرة والبارزة بتدرجات ألوان فاقعة ومشرقة، مثل الأصفر والأحمر والأخضر. فجاءت طويلة وفضفاضة مريحة جداً لأيام الصيف الحارة.

تناسب الفساتين بطبعات الورود الكبيرة والبارزة صاحبات القامة النحيفة، لذا من الأفضل أن لا تعتمديها إذا كنت من الممتلئات إذ أنها ستبرز جسمك بشكل أضخم.

فساتين ميدي بطبعات الورود لربيع وصيف 2021

فساتين ميدي بطبعات الورود من جمباتيستا فالي Giambattista Valli ودولتشي اند غابانا Dolce&Gabbana

إذا كنت من عاشقات الفساتين الميدي بطبعات الورود، اختاري من دار دولتشي أند غابانا Dolce &Gabbana فستاناً أنيقاً بقصته المستقيمة، مزركشاً بمزيد من طبعات الورود والتقليمات البولكا دوت لإطلالة عصرية مميزة. ونسقي معه حذاء بكعب stiletto.

لا تترددي في اعتماد هذه الإطلالة إذا كنت من ذوات الجسم النحيف سواء كنت قصيرة أم طويلة.

أما إذا كنت تفضلين الفساتين ذات التصميم الواسع من الأسفل مع حزام يحدد الخصر، فاختاري من جمباتيستا فالي Giambattista Valli فستاناً بطبعات الورود الناعمة ذي تنورة واسعة.

اعتمديه مع جاكيت دنيم وسنيكرز لإطلالة كاجوال عصرية، أو مع صندل بكعب لإطلالة أكثر رسمية مع بليز على الكتفين.

فساتين محتشمة بطبعات الورود لربيع وصيف 2021

فساتين محتشمة بطبعات الورود من فالنتينو Valentino، لويس فويتون Louis Vuitton وكريستيان ديور Christian Dior



واحدة من أكثر الفساتين التي تعشقها المرأة العربية هي ذات التصاميم المحتشمة الراقية والأسلوب الموديست. وقد ظهرت الفساتين المحتشمة بطبعات الورود على منصات أهم العلامات التجارية لربيع وصيف 2021، فرصدناها لدى كريستيان ديور Christian Dior تحدد الخصر بشكل أنثوي وبألوان ترابية دافئة تناسب الشقراوات وذوات البشرة البيضاء؛ وبأسلوب القفطان الفاخر المفعم بالحيوية ضمن عرض فالنتينو Valentino.