أجمل موديلات معاطف ميدي موضة شتاء 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 20 يناير 2021 01:37 مساءً - في موسم الشتاء، تتجه الاختيارات إلى اطلالات المعاطف، وعادة ما نفضل إعتماد المعاطف الميدي متوسطة الطول خلال النهار نظرًا لطولها العملي الذي لا يحد من الحركة لذلك هو الأنسب لإطلالات المكتب وطلعات التسوق، شاهدي أجمل الموديلات من مجموعات شتاء 2021 واختاري الموديل بحسب شكل الجسم.



تابعي المزيد:إطلالات النجمات العربيات بالمعاطف الطويلة





معاطف ميدي بأكمام منفوخة موضة 2021

LANVIN



طالت موضة الأكمام المنفوخة معاطف 2021، قدمت ماركة لانفان Lanvin موديل أزرق داكن تميز بالأكتاف الكنزه والياقات الصغيرة لذلك نرشحه للممتلئات أو صاحبات القوام التفاحة، أما المعطف البني المميز بأكمامه الضخمة من توقيع بول آند جو Paul & Joe ونرشحه للنحيفات طويلات القامة.





معاطف ميدي فرو موضة شتاء 2021

ROCHAS



لا غني عن المعاطف الفرو بطولها المتوسط هذا الموسم، ظهرت عارضة روشاس Rochas بموديل أرجواني بياقة دائرية مزين بحزام عريض يحدد الخصر، يناسب هذا الستايل صاحبات القوام على شكل الساعة الرملية.



برزت أيضًا المعاطف التيدي مثل الموديل الجملي الواسع الذي كشفت عنه ماركة ماكس مارا Max Mara ونرشحه لصاحبات الأكتاف الكنزه.



تابعي المزيد:أبرز صيحات المعاطف لخريف وشتاء 2020-2021





معاطف ميدي مطبعة لإطلالة مميزة في الشتاء



OSCAR DE LA RENTA



برعت دور الأزياء في تقديم المعاطف الميدي المزينة بالطبعات، لفتنا المعطف الأسود المنقوش بأشكال الورود الكبيرة من توقيع أوسكار دي لا رنتا Oscar de la Renta، كما أحببنا المعطف الفرو بنقشة جلد النمر من مجموعة دار فندي Fendi، تناسب هذه التصميمات ممشوقات القامة.





معاطف ميدي بأزرار على الجهتين

TEMPERLEY LONDON





لم تخلو مجموعة هذا الموسم من المعاطف مزدوجة الصدر المزينة بأزرار على الجهتين، قدمت ماركة تمبرلي لندن Temperley London معطف أسود بأكتاف كنزه وياقات عريضة وقصة تتسع من عند الخصر وصولًا للحافة لذلك نرشحه لصاحبات القوام الكمثري لأنه سيحقق التوازن بين القسم العلوي النحيف من الجسم والسفلي الممتلئ.



أحببنا الطابع الكلاسيكي الذي تميز به المعطف الرمادي من توقيع أتيليه ماكس مارا Max Mara Atelier، القصة الواسعة المستقيمة ستجعل منه قطعة مثالية لكافة أشكال القامات.



تابعي المزيد:تعرّفي على موديلات المعاطف الرائجة هذا الشتاء