جدة «طفلة التعرية» تروي تفاصيل الواقعة: «خدها مننا بالعافية وهي نايمة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

روت أحلام رشاد، جدة «رضيعة التعرية»، تفاصيل الواقعة البشعة التي شهدتها قرية بنوب بمحافظة الدقهلية، إذ أقدم الأب على تعرية رضيعته في الشارع وسط صرخاتها ومحاولات البعض إبعاده عنها.

وتحدثت الجدة لـ«هن»، عن وقائع ما حدث مع حفيدتها، قائلة: «من بداية اليوم وهو عمال يشتم فينا ويقل أدبه في الشارع وإحنا ساكتين.. وبليل وإحنا قعدين في أمان الله.. لقينا جه وبيقول عاوز البنت قولتله دي نايمة سيبها صمم ياخدها».

وتابعت الجدة: «لفتها وأدتهاله عشان الجو برد عليها.. مفيش 5 دقايق ولقيت بنتي بتصرخ وبتقول الحقوني بيلقع بنتي في الشارع»، موقف صادم لم تتخيل الجدة حدوثه، الأمر الذي جعله تنهار في الشارع: «أنا فضلت أصرخ مبقتش مصدقة وانهارت طبعًا».

واستطردت «أحلام» في الحديث عن محاولات البعض في دفع الأب عن ابنته: «كل اللي يجي ناحيته عشان يحوش البنت يزقه ويوقعه.. حسبي الله ونعم الوكيل فيه».

والدة ضحية التعرية: والدها رفض يسجلها

وكانت الأم التي تدعى آمال البسيوني، تحدثت عن العنف الذي تعيشه مع زوجها، الذي طلبت الطلاق منه للتخلص من هذه الزيجة، بالإضافة إلى عدم اعترافه بنسب طفلته إليه رغم بلوغها العامين: «البنت عندها سنتين.. وكل دا مسجلهاش باسمه.. وبيقول للناس كلها مش بنتي.. وأنا بطالب بتحليل DNA».

واستطردت الأم في تصريحاتها: «هو بخيل وعمره ما جبلها حتى بامبرز.. والدي اللي بيعملها كل حاجة.. وهو اللي كسيها وأبوها ولا حتى مهتم بيها»، كما اعتاد الزوج الاعتداء على زوجته بوحشية، بحسب وصفها: «كان بيموتني من الضرب.. وأبوس رجله عشان يسبني ويطلقني».