طليقة علي ربيع تروي تفاصيل انفصالها: «الحب وحده لا يكفي»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قبل 6 أعوام مضت، في عام 2015 أعلن الفنان علي ربيع ارتباطه بفتاة من خارج الوسط الفني تدعى ندى محمود، وبعد 3 أعوام أقاما حفل زفافهما عام 2018، لينفصلا بعد عام من الزواج بسبب والدته.

وتحدثت ندى محمود، طليقة الفنان علي ربيع، عبر برنامج قعدة ستات، عن زواجها ومن ثم انفصالها عنه، كما شاركت مقتطفات من حديثها مع البرنامج عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وبدأت ندى في سرد كواليس ارتباط وزواجها من علي ربيع، قائلةً «اتكتب كتابي في 2015، واتجوزت 2018، ودلوقتي عندي 24 سنة، هي كانت تجربة ودرس، والحب وحده لا يكفي ولازم الآمان قبل كل حاجة».

وعن المتطلبات التي يجب توافرها في شريك الحياة، قالت ندى، «عايزين السند والضهر والطبطبة والحنية، ومحدش يدوس علينا، لازم تكون موجودة، مينفعش أبقى متجوزة حد وبحبه أوي أوي ومش حاسة معاه بالآمان وفي غدر، ممكن يعمل فيا حاجة ويأذيني أو يسمح لأي حد ويديله فرصة بإنه يأذيني، لازم أتجوز راجل داعم ليا ولولادي».

طليقة علي ربيع: بنتي بتقويني وهحارب علشانها

وتحدثت عن كواليس الانفصال وكيفية تخطيه، بقولها «أهلي ورايا وأنا اتربيت ديما أني لازم أواجه، طالما معايا حق، أخاف ليه وبعدين معايا بنتي، أنا زي أي واحدة ست بيحصلها مشاكل في حياتها وبتبقى زعلانة، وبنتي بتحس بيا، ببقى قاعدة الاقيها بتحضني وتطبطب عليا وتقولي بحبك، بنتي بتقويني في أي حاجة، وعندي يقين إن الأطفال رزق ونعمة من ربنا، ولو كل التعب هدفه تكون هي في حضني هكمل علشانها، وهحارب تاني علشان أستحق وجودها».

طليقة علي ربيع: الحياة مخلصتش وده درس

وروت عن الأوقات العصيبة التي مرت عليها في تجربة انفصالها، «أوقات بييجي عليا وقت وأعيط وانهار، بس مش هعترض على أي حاجة ربنا كاتبهالي، والحياة مخلصتش وده درس، كان تفكيري مش مدرك لاحتياجاتي، كبرت واتعلمت ونضجت، لإني كنت بتعامل بعفوية وبقلبي، وبدأت افهم اني لازم أخد بالي في حاجات معينة».

وعن إمكانية رجوعها لطليها السابق، علي ربيع، قالت ندى، «دي حاجة شخصية، وهسيبها لمليكة هي تقرر».