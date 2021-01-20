رضيعة برازيلية تثير الجدل بشعرها الأبيض (صور)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

أثارت طفلة برازيلية، تبلغ من العمر عامين، الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهرت مجموعة من الخصيلات البيضاء في شعرها.

وكانت الأم البرازيلية، تاليتا يوسف فييرا، البالغة من العمر 43 عاما، أنجبت طفلتها في نوفمبر عام 2018، ولكنها صدُمت بسبب وجود خصيلات بيضاء بشعرها منذ ولادتها، موضحة أن ما حدث لطفلتها نتيجة عوامل وراثية، حسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

الطفلة ورثت الشعر الأبيض من أفراد أسرتها

وُلدت الطفلة المدعوة مايا، بحالة وراثية تعرف بـ«البيباليدي»، والتي ورثتها عن جدها ووالدتها وعمتها وأبناء عمومتها، وهي حالة تجعل مناطق الجلد والشعر تبدو أفتح من المعتاد بسبب نقص الخلايا الصبغية في الجلد التي تنتج الميلانين.

ومنذ لحظة ولادتها، وتسعى والدة «مايا» على جعلها تتأقلم نفسيا مع شعرها الأبيض الذي جلعها تبدو مميزة بين الأطفال في عمرها.

الأم كانت تخفي بصيلات شعرها البيضاء

وكشفت الأم الأربعينية، عن أنها خلال سنوات مراهقتها، اعتاد على إخفاء خصلات شعرها البيضاء خلف بقية شعرها، بسبب شعورها بالإحراج وسط أقرانها في المرحلة العمرية، لكن سرعان ما أدركت والدة الطفلة أن الآخرين يرون الجمال في اختلافاتها، موضحة أنها تأمل الآن في تشجيع «مايا» على الاستمرار في الثقة بنفسها.

وقالت الأم: «توجد ظاهرة Piebaldism في عائلتنا، لذلك علمنا أن هناك احتمالية كبيرة أن يكون لدى مايا أيضا الخصلات البيضاء المميزة لعائلتنا، وبعد نشري لصور طفلتي، تواصل معنا أشخاص مختلفون، وشكرونا على مساعدتنا لهم في منح الثقة لديهم وتقبل أنفسهم، فالاختلاف شئ رائع ويجعل الشخص مميزا وسط مجتمعه، ويجب التباهي بذلك».

وسرعان ما انتشرت صور الطفلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم، بسبب تميز شكلها، حيث وصفها الكثيرين بأنها تشبه الملائكة، ومختلفة عن ذويها في مرحلتها العمرية.