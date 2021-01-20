«سماح» ترافق طفلتها في رحلتها مع السرطان: «مش عاوزة أموت يا ماما»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حياة هادئة تسكنها بساطة المعيشة، فعقب انفصال السيدة «سماح»، من المنوفية، بالعقد الثالث من عمرها، ظلت الأم والأب لأطفالها الثلاثة، أكبرهم سنًا «فاطمة» صاحبة الـ 13 عاما، وبطلة حكايتها، التي قلبت حياتها رأسا على عقب.

يوم عادي من عام مضى، شعرت فيه «فاطمة» بألم شديد بقدميها، كان بداية الرحلة الشاقة، فمحاولات تنجيم الأم بأن الأمر مرض أو عرض بالعظام كانت خاطئة، بعدما طلب منها الطبيب التوجه على مستشفى لعلاج السرطان.

من المنوفية لقلب العاصمة، بدأت الأم ترافق طفلتها في رحلتها ضد الخبيث، التي لم تنته بعد.

«مقولتلهاش أن عندها سرطان، أول ما دخلنا المستشفى قالتلي إيه ده يا ماما دي مستشفى سرطان!، أنا عندي المرض ده؟ مش عاوزة أموت يا ماما»

هكذا سردت الأم تفاصيل اليوم الأول من رحلة علاج طفلتها، قائلة: «فهمتها أن فيه هنا علاج عظام مكنتش قادرة أقولها الحقيقة وسبتها بعدين تعرف بالتدريج».

سقوط شعر «فاطمة» كان البداية الصعبة، ووقوفها عن الحركة كان الأصعب: «اول ما لاقيت شعرها بيقع كنت هموت، وهي اللي قررت تقصه بعدها، لكن الاصعب هو أن الدكتور قال هتعمل عملية وتركب مفصل ثابت من متحرك، وده هيوقف حركتها».

وأشارت الأم أن طفلتها تتبع برتوكول علاج كيماوي، وأنها لم تنته حتى الآن من رحلة العلاج التي بدأت منذ عام.

وأوضحت أن لدى ابنتها شجاعة وعزيمة واردة قوية نحو الشفاء، قائلة: «بنتي هتخف لأنها راضية بقضاء الله، وعندها إرادة ورغبة أنها تخف».