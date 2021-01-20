حقيقة «العروسة الحامل»: متجوزة من سنتين وعملت حفلة لإعلان نوع الجنين

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ضجة جديدة شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي بسبب انتشار صورة لفتاة ترتدي فستانا أبيض وتظهر عليها علامات الحمل ليطلق عليها البعض «العروسة الحامل»، وتداول البعض صورها وفيديوهاتها باعتبارها عروسة حامل ويتم زفافها بعد حملها.

ليست عروسة جديدة.. متزوجة من سنتين

«الشهرة حلوة ونفسنا نبقى مشاهير بس بالحاجة اللي بنعملها والمحتوى اللي بنقدمه مش بقلة الأدب والخوض في الأعراض أنا لحد دلوقتي مش فاهم أول واحد واخد سكرين من فيديو أنا رافعه وواضح فيه جدا أحنا بنعمل إيه وأن دي حفلة بنعرف أصحابنا والناس اللي متابعانا فيها نوع الجنين ويحرف الكلام ويألف قصة على مزاجه لمجرد أنها هتجيب لايكات أكتر من القصة الحقيقية، بيقول لنفسه إيه؟ والناس اللي ذي البغبان بياخدو كوبي ويشيروا من غير ما حتى يعقلوا الكلام أو يفكرو لمدة دقيقة مع نفسهم بجد أنتو ايه»؟..هكذا علق مجدي محمود، على تداول صور له وامرأته الحامل، وادعى البعض أنها حفل زفاف للفتاة الحامل، في الوقت الذي احتفل الزوجان فيه بإعلان نوع جنينهما.

حفل إعلان نوع الجنين

وأضاف «مجدي»، في منشور له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «يا جماعة أنتو ممكن تخربو بيوت وتخلو ناس تنتحر وتعقدو ناس في عيشتها ربنا يهديكم أي حد يشوف بوست من اللي بيتريقوا علينا يحط البوست دا في عينه شيرو البوست دا عشان الناس اللي مبتفهمش تفهمومحدش يقولي أنت اللي متنزلش صورك أنا بنزل صوري أنا مش صور حد تاني بالوضع والبس اللي على مزاجي واللي عمره ما كان فيه أي ضرر أو إساءة لحد الصورة من حفلة عملناها بعد سنتين جواز».

مسابقة لتوقع نوع الجنين

ونشرت آية مجدي، فيديو عبر حسابها على موقع «انستجرام» لها هي وزوجها مجدي محمود، وهو يعلن أن من سيتوقع نوع الجنين بشكل صحيح سيحصل على هدية عبارة عن استضافة الجنين لمدة شهر بشرط أن «يدلعه».

نوع الجنين بنت

وتظهر في الفيديوهات التي نشرتها الزوجة آية مجدي، على حسابها الشخصي على موقع «انستجرام» فيديو أثناء فتح صندوق لكشف نوع الجنين في حضور أصدقائها.

الزوجة تبدي اعتراضها على الشائعات حول صورها

وأبدت الزوجة اعتراضها على من ردد أن الحفل كان زواجا لإمرأة حامل قائلة في منشور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وقالت آية: «كل الفيديوهات نازلة على الانستجرام عندي هنا والانستجرام التاني عند مجدي ونازلة بشكل تدريجي، وواضح أن دي حفلة نوع الجنين يقوم بقى الصفحات الي نفسها تلم شوية لايكات يخدوهم اسكرين ويكتبوا عليهم الي على مزاجهم عشان هما مشافوش تربية».

وأضافت «حسبي الله ونعم الوكيل في كل حد ساعد أن الباطل دا ينتشر».