ليست الأولى.. «الغيرة» كلمة السر وراء قتل وحرق سيدة على يد ضرتها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

الزوجة الثانية هي ربما المعادلة الأصعب في حياة السيدة، التي لم تقبل وجودها ومشاركتها في زوجها، فسرعان ما تشتعل نار الغيرة بداخلها، ربما يزداد الأمر صعوبة حين ترادوها أفكار الشر والانتقام، التي ربما تصل لحد القتل والتخلص من حياتها.

المشهد السابق هو ما تكرر مرتين خلال أشهر قليلة، إذ أقدمت سيدة على قتل «ضرتها» والتخلص منها بإحراق جسدها.

ويرصد «هن»، في التقرير التالي حكاية مشهدين لسيدتين رغبتا في التخلص من الضرة بطريقة بشعة، نجح مخطط واحدة، بينما فشل مخطط الأخرى.

في أطفيح.. سيدة تحرق ضرتها

في منطقة أطفيح بمحافظة الجيزة، كان المشهد العنيف، الذي جسدته سيدة ثلاثينية، حين قررت الانتقام من ضرتها، فحبستها داخل غرفة نومها، وأغرقت المحتويات بالبنزين، وسكبت كمية كبيرة منه الذي سرعان ما اشتعل وأحرق جسد «الضرة» بالكامل.

تصاعدت ألسنة النار من غرفة النوم، التي استمرت 15 دقيقة حتى حضرت قوات الحماية المدنية التي تمكنت من إخمادها، وحضرت قوة من المباحث، إلى مكان الحريق، وتوصلت التحريات أن الزوجة الأولى هي من وراء الواقعة إذ أحرقت ضرتها حية انتقاما منها بسبب الغيرة، وتمكنت القوات من إلقاء القبض على المتهمة.

وأمرت النيابة العامة حبس المتهمة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

صيدلانية تشعل النار في منزل ضرتها

وفي شهر أكتوبر الماضي، تكرر المشهد مع طبيبة صيدلانية في الزقازيق، اشتعلت نار الغيرة بداخلها، حين علمت بزواج زوجها من أخرى، داخل مسكن الزوجية وسرقة أموالها، إذ توجهت إلى شقتهما بمنطقة القومية بالشرقية وتعدت بالضرب على زوجها وزوجته الجديدة وأشعلت النيران فى الشقة وبداخلها ضرتها وأطفالها وفرت هاربة.

لكن العناية الإلهية وحدها كانت المنقذ، فعند فرار الصيدلانية تمكن أحد الجيران من اللحاق بها وإنقاذ السيدة وأطفالها من الحريق.

تلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية إخطاراً من اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية يفيد تلقى بلاغ باندلاع حريق بأحد العقارات بمنطقة الغشام بميدان القومية بدائرة قسم ثان الزقازيق، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية وتم السيطرة على الحريق، وتم تحرير محضر بالواقعة الذي انتهى بتدخل الزوج للمصالحة بين الزوجتين والتنازل عن الاتهامات المتبادلة بشأن الحريق.