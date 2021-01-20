طريقة عمل الكشك بالسمن البلدي

القاهرة - سمر حسين - الكشك بالسمن البلدي من الأطعمة الشعبية المميزة في مصر، التي تفضل ربات البيوت طهيها في المنزل، وسط بحثهن عن الوصفة الأصلية لتحضيره.

وفيما يلي الوصفة الأصلية لعمل الكشك بالسمن البلدي في المنزل على طريقة الشيف غادة جميل، التي قدمتها في برنامجها «اتفضلوا عندنا»، عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

مقادير الكشك بالسمن البلدي

- سمنة بلدي.

- شرائح بصل.

- مرقة لحم.

- كيلو لحم.

- لتر لبن كامل الدسم.

- ملح.

- فلفل أسود.

- زبادي.

- نعناع جاف.

- دقيق.

طريقة تحضير الكشك بالسمن البلدي

1- في البداية لا بد من خلط السمنة مع مكعبات اللحم في طاسة على نار متوسطة.

2- في الخطوة التالية، يتم إضافة الملح وفلفل والبصل المفروم مع الخليط السابق.

3- يتم إضافة السمنة مع الدقيق في الخليط مع الاستمرار في التقليب.

4- إضافة اللبن والزبادي والمرقة مع الاستمرار في التقليب حتى ينضج.

5- تزيين الكشك بعد نضجه بالنعناع الجاف.