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القاهرة - سمر حسين - كتب: هن -
12:59 ص | الأربعاء 20 يناير 2021
يقدم مطبخ «هن» طريقة عمل أرز بالقمرون بطريقة سهلة وبسيطة، كالآتي:
مقادير أرز بالقمرون
1 كيلو أرز مصري.
بصلة مفرومة ناعم.
3 فص ثوم مهروس.
ملح.
فلفل أسود.
نصف ملعقة كبيرة كركم.
قرفة ناعمة.
كمون ناعم.
ورق لورا.
2 فص حبهان.
2 فص مستكة.
1 حبة ليمون مجفف.
نصف كيلو جمبري صغير مقشر.
5 حبة جمبري كبير مشوح فى زيت مع ملح وفلفل أسود.
2 ثمرة طماطم مقشرة مبشورة.
زيت.
طريقة تحضير أرز بالقمرون
يشوح البصل في قليل من الزيت.
ويضاف له الثوم والملح والفلفل والكركم والقرفة والكمون وورق اللورا والحبهان والمستكة والليمون المجفف والطماطم.
ثم يضاف الأرز والجمبري ويضاف لهم الماء ويترك حتى الغليان.
ثم يترك على نار هادئة حتى تمام الطهي.
ويُقدم مع الجمبري المشوح.