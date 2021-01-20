القاهرة - سمر حسين - كتب: هن -
12:59 ص | الأربعاء 20 يناير 2021
يعتبر سترودل التفاح، من أكثر أنواع الحلوى المفضلة لدى الكثيرين، وخاصة الأطفال، نظرًا لمذاقه الطيب والشهي وتتفنن ربات المنازل في طريقة إعدادها.
وإليك طريقة عمل سترودل التفاح، على طريقة الشيف غادة التلي.
مقادير سترودل التفاح
عجينة جلاش
1 كيلو تفاح أصفر
نصف كوب زبيب
نصف كوب عين جمل مجروش
1 ملعقة صغيرة قرفة
ثلث كوب سكر
بشر ليمونة
50 جرام زبدة
الوجه
لوز محمص
سكر بودرة
طريقة تحضير سترودل التفاح
- يخلط التفاح والسكر والزبيب وبشر الليمون والقرفة وعين الجمل والقليل من الزبدة فى إناء على النار
- يوضع الخليط على 10 ورقة جلاش
- يطبق ورق الجلاش على الحشو
- يدهن ورق الجلاش بالزبدة
- توضع فى الفرن فى درجة حرارة 180 حتى تمام النضج
- تزين بالسكر البودرة واللوز المحمص، وتُقدم