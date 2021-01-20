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طريقة عمل سترودل التفاح

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القاهرة - سمر حسين - كتب: هن -

12:59 ص | الأربعاء 20 يناير 2021

يعتبر سترودل التفاح، من أكثر أنواع الحلوى المفضلة لدى الكثيرين، وخاصة الأطفال، نظرًا لمذاقه الطيب والشهي وتتفنن ربات المنازل في طريقة إعدادها.

وإليك طريقة عمل سترودل التفاح، على طريقة الشيف غادة التلي.

مقادير سترودل التفاح

عجينة جلاش  

1 كيلو تفاح أصفر 

نصف كوب زبيب 

نصف كوب عين جمل مجروش 

1 ملعقة صغيرة قرفة 

ثلث كوب سكر

بشر ليمونة  

50 جرام زبدة 

الوجه

لوز محمص  

سكر بودرة 

طريقة تحضير سترودل التفاح

- يخلط التفاح والسكر والزبيب وبشر الليمون والقرفة وعين الجمل والقليل من الزبدة فى إناء على النار

- يوضع الخليط على 10 ورقة جلاش

- يطبق ورق الجلاش على الحشو

- يدهن ورق الجلاش بالزبدة

- توضع فى الفرن فى درجة حرارة 180 حتى تمام النضج

- تزين بالسكر البودرة واللوز المحمص، وتُقدم

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع