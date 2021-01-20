طريقة عمل سترودل التفاح

يعتبر سترودل التفاح، من أكثر أنواع الحلوى المفضلة لدى الكثيرين، وخاصة الأطفال، نظرًا لمذاقه الطيب والشهي وتتفنن ربات المنازل في طريقة إعدادها.

محمد يوسف

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