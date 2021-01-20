القاهرة - سمر حسين - قدّم الشيف شربيني، طريقة عمل تورلي الدجاج بالزيتون، من خلال برنامجه «الشيف» المذاع على قناة «CBC سفرة»، ويمكن تحضيرها بخطوات بسيطة في المنزل كالتالي:

مقادير عمل تورلي الدجاج بالزيتون

دجاج مكعبات

بصل

ثوم

كرات

كرفس

زعتر

باذنجان

كوسة

بطاطس

جزر

بسلة

زيتون مخلي

زيت او زبدة

عصير طماطم

صلصة طماطم

سكر

طريقة تحضير تورلي الدجاج بالزيتون

يشوح البصل مع الثوم في الزبدة

ثم تضاف مكعبات الدجاج وتشوح جيدا

يقطع كل الخضار مكعبات ثم يقلى في الزيت ثم يضاف إلى خليط الدجاج

ثم يتبل بالملح والفلفل

ثم تضاف الطماطم المبشورة وعصير الطماطم ورشة السكر والزيتون

ويترك حتى تمام النضج ثم يوضع في طاجن ويدخل الفرن حتى يتحمر الوجه

ويُقدم