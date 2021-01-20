قدمت الشيف غادة التلي، طريقة عمل فطيرة اللحم المفروم، من خلال برنامجها «زعفران وفانيلا» الذي يذاع على قناة «سي بي سي سفرة»، ويمكن تحضيرها بخطوات بسيطة في المنزل.

مقادير عمل فطيرة اللحم المفروم الحلزونية

عجينة 10 دقائق

ربع كوب لبن بودرة

2 ملعقة كبيرة خميرة

2 ملعقة كبيرة سكر

2 كوب ماء دافئ

نصف كوب زيت

للحشو

بصل

نصف كيلو لحم مفروم أحمر

فلفل أخضر

2 فص ثوم

2 ملعقة صغيرة كمون

2 ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة

1 ملعقة صغيرة زعتر

2 طماطم

1 ملعقة كبيرة صلصة

ربع كيلو جبن شيدر مبشور

بيضة لدهن الوجه

سمسم محمص للوجه

طريقة عمل فطيرة اللحم المفروم الحلزونية

الحشو

تضاف الطماطم والفلفل الرومي والملح والفلفل الأسود والتوابل

تضاف صلصة الطماطم

العجينة

يخلط 2 كوب دقيق واللبن البودرة والخميرة والسكر والماء والملح

يترك الخليط لمدة 10 دقائق

يضاف 3 كوب دقيق والزيت ويقلب الخليط حتى الحصول على عجينة

تغطى العجينة وتترك لتتخمر

تفرد العجينة وتقطع شرائح وسط

تحشى العجينة بخليط اللحمة المفرومة

تلف العجينة المحشية في شكل حلزوني

يدهن الوجه بالبيض المخفوق ويرش بالسمسم

توضع في الفرن حتى تمام النضج