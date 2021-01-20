لكل محبي الجبنة، تناول شوربة بطعامك المفضل هو أفضل ما يمكن أن تحصل عليه في يوم شتوي بارد، يقدم لك موقع «هن»، طريقة عمل شوربة الجبنة بطريقة سهلة ولذيذة.

المقادير

2 ثمرة بطاطا مقطعة.

2 ثمرة بصل مفروم.

حزمة كزبرة.

150 جرام جبنة بيضاء.

بقايا عظام الدجاج.

فص ثوم.

50 جرام زبدة.

ملح و بهارات حسب الحاجة.

ملعقة صغيرة قرفة.

ملعقة صغيرة زنجبيل.

لتر ماء.

طريقة عمل شوربة الجبنة

توضع الزبدة وعظام الدجاج والبصل المفروم ومكعبات البطاطا والثوم والكزبرة والبهارات في قدر كبيرة مع الماء ثم يغطى القدر ويترك ليغلي.

تصفى الشوربة من عظام الدجاج وأعواد الكسبرة، ويطحن الخليط المتبقي في الخلاط الكهربائي.

يضاف الجبن إلى الخليط ويطحن حتى يمتزج مع الحساء.

يوضع خليط الشوربة في إناء على النار ثم يترك ليتماسك ثم يرفع عن النار ويسكب في طبق.

يُقدم ساخنًا مع الخبز والسلطة.