السروال الرياضي نجم الموضة في 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

يمثل السروال الرياضي نجم الموضة النسائية في 2021 ليمنح المرأة إطلالة عصرية أنيقة وإحساسا بالراحة.

وأوضح خبير الموضة الألماني كارل تيليسين أن ازدهار السروال الرياضي يأتي في إطار اتجاه الموضة "Athleisure" الرائج بقوة حاليا، وهو اتجاه يجمع بين الملابس الرياضية والملابس الكاجوال.

وأضاف تيليسين أن السروال الرياضي يأتي هذا العام مصنوعا من خامة الجرسيه، وغالبا ما يحتوي على رباط للوسط، مشيرا إلى أنه يتألق بمظهر أنيق لدرجة أنه لا يبدو كسروال رياضي.

ويمكن ارتداء السروال الرياضي أثناء العمل المنزلي أو في الشارع أو في أوقات الراحة والاستلقاء على الأريكة.