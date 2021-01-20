10 استخدامات أخرى مذهلة لمزيل طلاء الأظافر.. بينها التخلص من البقع الصعبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

يعتاد الكثير من النساء على استخدام الأسيتون أو مزيل طلاء الأظافر في إزالة المونكير، وهو عبارة عن سائل شفاف اللون تنبعث منه رائحة قوية.

ولكن هناك العديد من الفوائد والاستخدامات الأخرى له، تساعدك في تنظيف العديد من الأشياء وتعقيمها أيضا، وإزالة البقع من الملابس، وفقا لما جاء في موقع "experthometips".

- الحفاظ على الأحذية لامعة:

يعد مزيل طلاء الأظافر من أفضل المستحضرات التي يمكن استخدامها، للحفاظ على لمعان الأحذية الجلدية ونظافتها باستمرار، عن طريق استخدام إسفنجة أو منشفة مبللة بمزيل طلاء الأظافر وتلميع الحذاء بها.

- تنظيف فناجين الشاي:

مزيل طلاء الأظافر ممتاز في إزالة بقع الشاي، فقط امسحي تلك البقع بمزيل طلاء الأظافر على قطعة قطن أو قطعة قماش ثم اغسليها، ستكون جيدة كالجديدة.

- تنظيف لوحة مفاتيح الكمبيوتر:

يمكنك استخدام الأسيتون في إزالة البقع من على مفاتيح الكيبورد، حيث تتراكم عليه الأوساخ والأتربة، من خلال غمس الأعواد القطنية في الأسيتون ثم امسحي بها.

- تنظيف النوافذ:

من أحد استخدامات الأسيتون تنظيف النوافذ، فما عليك سوى وضع القليل من الأسيتون على قطعة قماش، واتركيها لبضع دقائق، ثم افركيها بقطعة قماش مبللة.

- إزالة الخدوش من الساعة:

لا تدع بعض الخدوش تدمر ساعتك المفضلة، قم بوضع كمية صغيرة من مزيل طلاء الأظافر على قطعة قماش، ثم قم بتمريرها برفق على سطح وجه الساعة، ستلاحظ أن الخدوش ستختفي.

- تنظيف وتطهير المستحضرات التجميلية:

يمكنك استخدام مزيل طلاء الأظافر في تنظيف وتطهير بعض مستحضراتك التجميلية، مثل مقص الأظافر وأدوات التجميل المعدنية الأخرى وجعلها نظيفة وخالية من الجراثيم من خلال إعطائها لمسة سريعة بقطعة قطن مغموسة في مزيل طلاء الأظافر، ثم تنظيفها بالماء والصابون وتجفيفها بمنشفة ناعمة.

- التخلص من بقع الحبر على الملابس:

عن طريق استخدام قطعة قطن مبللة أو قماشة وضعي عليها القليل من الأسيتون، ثم افركي به البقعة جيداً ثم اغسليها، ستعود جديدة مرة أخرى.

- إزالة اللبان:

افركي اللبانة من الملابس باستخدام الأسيتون ثم استخدم سكين بلطف لإزالة وتقشير الآثار المتبقية، وضعي بعض قطرات الجليسرين واتركيها لبضع دقائق، ثم افركيها واغسليها بالماء.

- تنظيف الأرضيات:

إذا كان لديك أرضيات متسخة، يمكنك إزالة علامات الأوساخ الصعبة عن طريق وضع بعض مزيل طلاء الأظافر مع الماء على المنطقة ثم امسحيها جيدا، ستعود أكثر لمعانا.

- تنظيف شفرات الحلاقة:

يحتوي الأسيتون على خواص مضادة للطفيليات المعدية، ولذلك يمكن استخدامه في تنظيف شفرات الحلاقة وتعقيمها، من خلال امسحيها بقطعة قطن به.