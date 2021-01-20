أفكار لإكسسوارات الرأس من وحي النجمات

تعد إكسسوارات الرأس من أهم القطع التي تعتمدها النجمات العرب لتكتمل إطلالتهن الأنيقة، فيعتمدن أجمل إكسسوارات الرأس العصرية التي تزيد من جاذبيتهن، حيث تضفي إكسسوارات الرأس المتدلية والمرصعة بالأحجار البراقة ذات الطابع الشرقي لمسات من الأنوثة والرقي على إطلالتهن الساحرة، وتعتمد النجمات الأزياء المناسبة معها، بالإضافة إلى تطبيقهن أحدث صيحات المكياج لإطلالة مثالية، إليك أجمل إطلالات النجمات العرب اللاتي اعتمدن إكسسوارات الرأس العصرية والأنيقة..



- سيرين عبد النور

سيرين عبد النور بالاكسسوارات الشرقية المميزة



تحب اعتماد أفخم المجوهرات التي تزين إطلالاتها، فتعتمد إكسسوارات الرأس ذات الطابع العربي لإطلالة شرقية مميزة، حيث تضفي عليها الجاذبية والأنوثة، وقد ظهرت بإكسسوارات شرقية مميزة في أحد الأعمال الدرامية.

سيرين عبد النور تعتمد تعتمد اكسسوارات الرأس ذات الطابع العربي

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- درة

درة في أحد أدوارها الدرامية باكسسوارات رأس مرصعة بالأحجار



تتمتع النجمة التونسية درة بذوق رفيع يظهر جلياً من خلال الإطلالات المميزة التي تعتمدها والتي لا تفشل أبداً، فتزين إطلالتها بإكسسوارات الشعر الأنيقة بالإضافة إلى اعتمادها إكسسوارات الرأس الشرقية في أحد أعمالها الدرامية، لإطلالة مفعمة بالجاذبية والأنوثة.

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- شيرين رضا

شيرين رضا باكسسوار رأس فخم وجذاب



اعتمدت النجمة المصرية الجميلة شيرين رضا إكسسوارات رأس فخمة ومرصعة بالأحجار المتدلية في إحدى إطلالاتها، وكان إكسسوار الرأس ذا طابع شرقي مميز، وتفاصيل جذابة أضفت الأناقة والجاذبية على الإطلالة بأكملها.

وقد اعتمدت في إحدى إطلالاتها إكسسوار رأس مميز، ومرصع بالأحجار اللامعة لإطلالة غربية بامتياز.

شيرين رضا اختارت اكسسوار رأس أنيق لإطلالتها الغربية

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- بسمة بوسيل

بسمة بوسيل ترتدي تاج مزخرف أضفى عليها الجاذبية



تعتمد النجمة المغربية بسمة بوسيل أجمل إكسسوارات الرأس لتزين إطلالاتها، وتميل إلى اعتماد إكسسوارات الرأس ذات الطابع الشرقي؛ حيث تتلاءم كثيراً مع الأزياء التي تعتمدها، مثل التاج المعدني المزين بالزخارف الجذابة، وإكسسوار الرأس المعدني اللامع، الذي يجعلها تظهر في إطلالة كالملكات.

لإطلالة كالملكات تعتمد بسمة بوسيل اكسسوار الرأس المعدني

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- هند البلوشي

هند البلوشي في إطلالتها الخليجية المميزة باكسسوار رأس ذهبي فخم



اختارت لإطلالتها إكسسوار رأس ذهبي لإطلالة خليجية بامتياز، حيث تدلت على جبينها تفاصيل الإكسسوار الذهبي، وفضلت ترك شعرها الحريري منسدلاً مما أضفى الأناقة والجاذبية على إطلالتها.

هند البلوشي مع ابنتها باكسسوارات رأس ذهبية جذابة

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