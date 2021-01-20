فتاة تقلد نبيلة عبيد على «تيك توك».. والأخيرة تدعمها: دمك عسل «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شاركت الفنانة نبيلة عبيد متابعيها عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مقطع فيديو لفتاة تقلدها.

وأشادت الفنانة نبيلة عبيد بالفتاة، إذ نشرت الفيديو عبر حسابها على «إنستجرام»، مُعلّقة: «نورا نبيل عاشور من أكتر الصديقات اللي بتقلدني وبتعمل فيديوهات من أفلامي خاصة من فيلمي الراقصة والسياسي، أنا النهارده بحييها وبقول لها دمك زي العسل، وأنتوا كمان أصدقائي بحييكم وبمسي عليكم».

وتفاعل معها المتابعون في التعليقات: «وحشتينا جدًا»، «النجمة والجميلة من جوا ومن برا»، «حلوة جدًا والأصل أحلى برضو».

نبيلة عبيد تتحدث عن الراقصة والسياسي

وكانت الفنانة نبيلة عبيد تحدثت قبل ذلك عن كواليس تعلمها الرقص خلال مشاركتها في فيلم الراقصة والسياسي، بالإضافة إلى ردود الأفعال التي تلقتها على هذا الفيلم بالتحديد، خاصة مع تقديمها دور راقصة لأول مرة.

ونشرت الفنانة عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مقطع من مشاركتها في الفيلم، ورقصها في مشهد من مشاهده: «من التفاصيل الحلوة اللي دايما بتسألوني عليها.. إنتي مين علمك الرقص يا بلبلة.. طبعا أنا كنت بحب الرقص من صغري.. وكنت دايما بحب أتعلم الفن ده من جميع مدربي ومصممي الرقص».

وتابعت نبيلة عبيد: «إبراهيم عاكف واحد من الناس اللي دربوني وعلموني إزاي أرقص في الأفلام.. مساء الفل عليكم يا أجمل ناس».