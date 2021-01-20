الامارات | إرجاء فتح «ديزني لاند باريس» بسبب الجائحة

شكرا لقرائتكم خبر عن إرجاء فتح «ديزني لاند باريس» بسبب الجائحة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن متنزه «ديزني لاند» في باريس، الذي يعتبر الوجهة السياحية الخاصة الأولى في أوروبا، أنه أرجأ إعادة فتح أبوابه إلى الثاني من أبريل المقبل، بسبب استمرار تفشي جائحة «كوفيد-19».

وأوضح المتنزه، في بيان، أن «ديزني لاند باريس لن يفتح أبوابه في 13 فبراير كما أعلن سابقاً، نظراً إلى الوضع الصحي الحالي في أوروبا».

وأضاف: «سنعيد افتتاح ديزني لاند باريس في الثاني من أبريل 2021، إذا سمحت الظروف بذلك».

إلا أن المتنزه أبقى الباب مفتوحاً أمام احتمال إعادة النظر في هذا التاريخ، بناء على الظروف الصحية. وكان «ديزني لاند» في باريس قد أوقف نشاطاته ما بين 13 مارس و15 يوليو الماضيين، ثم عاد وأغلق مجدداً منذ 30 أكتوبر الماضي.

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