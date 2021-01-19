بدون حفلات.. 5 خطوات لإسعاد طفلك في عيد ميلاده

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

في الوقت الذي أصبح الجميع فيه يلتزم بالإجراءات الاحترازية خوفًا من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، انخفض معدل إقامة الحفلات والتجمعات، وأصبحت حلول ذكري عيد ميلاد أحد أفراد العائلة وبخاصة الأطفال تمثل مشكلة كبيرة أمام الأهل الذين يسعون لإسعاد صغارهم.

ولكن هناك بعض الأفكار التي قد تدخل السرور على قلوبهم دون تجمعات وحفلات تقليدية، وهو ما نرصده من خلال التقرير التالي:

جلسة تصوير «فوتوسيشن»

في مكان مفتوح مع الهواء الطلق يمكن إجراء جلسة تصوير «فوتوسيشن» مميزة للاحتفال بعيد الميلاد، سواء كانت جلسة احترافية مع مصور أو حتى التصوير بكاميرا الهاتف المحمول.

وكل ما نحتاجه هنا اختيار مكان مميز ليكون ذكرى، مع ارتداء ملابس لطيفة واختيار بلونه هيليوم برقم السنة التى تمت في عيد الميلاد وهنا ستكون هذه الصور أفضل ذكرى لهذا العام.

هدية مميزة

ويعتبر هذا العام من أكثر الأعوام المميزة التي ستمر على عيد ميلاد أي من أفراد الأسرة لهذا يجب أن يوثق بهدية مميزة، يتم اختيارها على حسب طبيعية شخصية واحتياجات صاحب العيد ميلاد

​احتفال منزلي

فقط مع أفراد الأسرة يقام الاحتفال بعيد الميلاد بتزيين المنزل وتحضير الحلويات من جاتوه وتورتة وكيك بطريقة بيتي، لتكون مضمونة المصدر والمكونات.

وإذا كان أحد أفراد الأسرة أو المقربين غير متواجدين، يمكن إجراء مكالمة فيديو لتجمع كل المقربين خلال الاحتفال وإطفاء الشمع.

نزهة سريعة

استكمالا للاحتفال يعيد الميلاد خلال هذه الفترة يمكن اختيار مكان مفتوح أو أحد المطاعم التى تحافظ على الاجراءات الاحترازية ، للقيام بنزهة سريعة ضمن احتفالات اليوم مع الانتباه في الحفاظ على التباعد الاجتماعي وكافة الإجراءات الوقائية، وأهمها ارتداء الكمامة والتعقيم المستمر لليد والأغراض الشخصية بالكحول.

التوثيق

لا يمكن أن يمر اليوم دون التوثيق الورقي للاحتفال بعيد الميلاد في زمن الكورونا فقط، يفضل أن تكتب خواطر عن الاحتفال بهذا اليوم الخاص في المذكرات اليومية السريعة.