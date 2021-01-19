لفاعلية أكيد. تجنب 4 أخطاء عند تحضير شاي الزنجبيل: متقطعهوش

القاهرة - سمر حسين - صحة

في الوقت الذي تتزايد فيه الأخطار والمخاوف من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، يقبل الكثيرون على تناول المواد الطبيعية وتقوية المناعة، منها شاي الزنجبيل الذي يشتهر بمكوناته المفيدة وقدرته على الحماية من نزلات البرد، بالإضافة إلى دوره في تقوية المناعة وتعزيز الدورة الدموية ما يسمح بالتخلص من الجراثيم.

ولكن أخطاء بسيطة يقع فيها البعض عند تحضير شاي الزنجبيل، الأمر الذي ربما يؤثر على فعاليته، إذ أن افتراض يوجد عند خبراء التغذية أن المواد اللاذعة الموجودة في الدرنة تعزز من الدورة الدموية للإنسان.

وعند تحضير شاي الزنجبيل، يمكنك وضع قطع منه في الماء المغلي وتركه لفترة من الزمن، وعرض «سبوتينك» الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها عند تحضير شاي الزنجبيل:

تقشير الزنجبيل

لا يجب تقشير الدرنة اللاذعة في الزنجبيل، إذ أنها تحتوي على مكونات قيمة، ويمكنك غسل الزنجبيل جيدًا وإزالة الأوساخ الخشنة بفرشاة، ومن الأفضل أيضًا استخدام محاصيل الزراعة العضوية، التي تحتوي غالبًا على كميات أكبر من الزيوت الأساسية.

تقطيع الزنجبيل

ليست فكرة جيدة تقطيع الزنجبيل أجزاء صغيرة وتركها جانبًا حتى يغلى الماء، لأن في ذلك الوقت يفقد الجذر بعض مكوناته، ويجب قطع الدرنة قبل الغليان مباشرة.

استخدام الماء الساخن أو البارد

يجب استخدام الماء المغلي أو ما قبل غليانه بقليل حتى تصعد فقاعات الهواء الصغيرة من الماء، ولا ينبغي أن يكون الماء فاترا، حتى تتمكن الزيوت الأساسية من تطوير تأثيرها الكامل.

مدة جاهزية الشاي

ويجب نقع شاي الزنجبيل خمس دقائق على الأقل قبل شربه، كما من الأفضل نقع المشروب الساخن لمدة عشر دقائق للحصول على طعم لاذع أكثر.