طريقة عمل براونيز صحي في المنزل: مناسب للرجيم

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

البراونيز من الحلوى اللذيذة، لكن بها الكثير من السعرات الحرارية، ويقدم موقع «هن» طريقة سهلة لعمل براونيز صحي بالشوفان، لسعرات حرارية أقل، ليصبح ملائما للرجيم.

المقادير

1/2 كوب دقيق شوفان (شوفان مطحون).

3/4 كوب شوفان خشن.

1/3 كوب حليب صويا (أو أي حليب نباتي، مثل حليب جوز الهند).

1/2 نصف كوب زبدة فول سوداني.

1/2 كوب عسل أبيض.

1/4 كوب سكر.

1/4 كوب كاكاو خام.

1/4 كوب زيت جوز هند مذاب.

بيضة كبيرة.

ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

رشة ملح.

طريقة عمل براونيز دايت

يسخن الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

يوضع ورق زبدة في صينية مقاس 20×20 أو تدهن بالزبدة.

تخلط زبدة الفول السوداني وزيت جوز الهند والحليب النباتي والعسل والبيض والفانيليا، في وعاء كبير.

يضاف السكر ودقيق الشوفان والشوفان الخشن والكاكاو والملح.

يعجن الخليط، حتى تتجانس المكونات.

يوزع الخليط في الصينية.

يدخل البراونيز الفرن لمدة من 15 إلى 20 دقيقة.

نخرج البراونيز من الفرن، ويترك ليبرد ويقدم مع المشروب المفضل.