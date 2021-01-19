في الشتاء.. هذا يحدث لك إذا تناولت البليلة قبل النوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

البليلة من الأطعمة التي اعتاد الكثير على تناولها في فصل الشتاء؛ لأنها تساعد على الشعور بالدفء، فضلا عن احتوائها على العديد من العناصر الغذائية التي تفيد الجسم كثيرا.

وفي التقرير نستعرض لكم ماذا يحدث لجسمك عند تناول البليلة قبل النوم في الشتاء، وفق ما أورد موقع "verietyinfo":

- تُقوي جهاز المناعة، ما يساعد على الوقاية من العديد من الأمراض، وذلك لأنها تساعد في تقوية خلايا الدم البيضاء.

- تُحسن أداء الجهاز الهضمي والقولون، وتساعد في علاج العديد من مشاكل الجهاز الهضمي وخاصة الإمساك.

- تدعم بناء وتقوية العضلات والعظام، ما يجعل الإنسان أكثر صحة.

- تساعد في علاج العديد من المشاكل الصحية، خاصة المشاكل المعوية، مما يجعل الشخص يشعر براحة أكبر بعد تناولها.

- يساعد تناول البليلة قبل النوم في التخلص من الحموضة.

- تساعد في علاج العديد من الأمراض الأخرى نتيجة احتوائها على أهم العناصر الغذائية اللازمة للحفاظ على الصحة والنشاط وهي، البروتينات والنشا والفيتامينات والمعادن والألياف.

- تساعد في منع بعض أنواع السرطان، بما في ذلك سرطان القولون.

- تحد من احتمالية الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم.

- تعزز نمو جسم الطفل، والحد من اضطرابات المزاج ومشاعر الاكتئاب والضيق.