حسن الرداد يكشف عن آخر هدايا والدته له: «مكنتش أعرف ان ده الوداع»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شارك الفنان حسن الرداد متابعيه عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، مجموعة من صور آخر ما تلقاه من هدايا، من والدته السيدة فادية الرداد، قبيل رحيلها بأيام.

وتضمنت الهدية سلسلة من الفضة مدوّن عليها تاريخ الثاني من يناير 2021، وعبارة «إلى توأم روحي وابني وأبي وصديق العمر، كل ثانية وأنت سعيد وعقبال ألف سنة».

وأرفق الفنان تعليقا: «تلك كانت آخر كلمات وداعك لي يا أمي، كلمات رقيقة مكتوبة على هدية عيد ميلادي، ماكنتش أعرف إنك فوقتي من تعبك عشان تديني الهدية وتمشى بعدها على طول، ماكنتش أعرف إن ده كان الوداع، لآخر لحظة كنتي بتعملي كل حاجة عشان تسعديني، وتعزمي الناس اللي بحبهم عشان تفرحيني وانتى يا حبيبتى كان كلك ألم لكن ابتسامتك على وشك طول الوقت، الله يرحمك يا نور عيني وإن شاء الله في الجنة وإن شاء الله ألقاكي في الجنة».

حسن الرداد يعلن وفاة والدته

يذكر أن الفنان حسن الرداد، أعلن وفاة والدته قبل أيام، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، حيث نشر مجموعة من صور الطفولة التي جمعته بوالدته ووالده، ودون قائلا: «توفيت إلى رحمة الله تعالى والدتي أطيب وأحن أم في الدنيا السيدة فادية الرداد.. مع السلامة يا ماما وسلامي لبابا وفادي وإن شاء الله نتجمع كلنا في الجنة بإذن الله، بداية رحلتنا ياماما».