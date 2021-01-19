استشاري طب أطفال: حديثو الولادة غير محصنين من كورونا «اهتمي بنظافتهم»

القاهرة - سمر حسين - ماما

أكدت الدكتورة نجلاء المرشدي، استشاري طب الأطفال، أن الموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا المستجد، نتج عنها عدد إصابات أكبر بين الأطفال وحديثي الولادة، مقارنة بأعداد الموجة الأولى من الفيروس، خلال مارس الماضي، لهذا نبهت على ضرورة إبعاد الأطفال عن التجمعات، لأنه من الصعب أن يلتزم طفل أقل من 6 سنوات بالكمامة، ناصحة الأمهات بضرورة تعليم غسل ايديهم باستمرار، مشددة أن الأطفال وبما في ذلك حديثي الولادة أيضا، أصبحوا غير محصنين من الإصابة بكورونا، كما كانت تؤكد منظمة الصحة العالمية خلال الموجة الأولى من الفيروس.

عزل منزلي وعدم اختلاط

وأضافت «المرشدي»، خلال لقائها اليوم الثلاثاء مع قناة «الحدث اليوم»، عبر zoom، أن أي شخص يشتبه حاليًا في إصابته بكورونا عليه أن يعزل نفسه منزليا، لمدة لا تقل عن 14 يومًا، ويبتعد فيها عن الاختلاط حتى بأهل بيته ويمنع نفسه عن اطفاله، حتى يتأكد من عدم إصابته، ويعود يمارس حياته بشكل طبيعي.

نزلات البرد العادية ليست «لطيفة» على الأطفال

وأشارت استشاري طب الأطفال، إلى أن ليس كورونا فقط هو الخطير على الأطفال حديثي الولادة، فحتى نزلات البرد العادية، التي تنتشر في الفترة الحالية بسب انخفاض درجات الحرارة، تكون غير «لطيفة» على هذه الأعمار السنية، ومن الممكن أن تقودهم إلى مضاعفات ليست بالقليلة.

عناية خاصة بـ«سرة» الطفل

وعن كيفية تعامل الأم مع الطفل حديث الولادة، نصحت بضرورة الأم بضرورة الاهتما بنظافة طفلها خلال تلك فترة الـ 28 يوما الأولى من حياته بالأخص، والعناية بـ «سرة الطفل، برش كحل عليها»، لأنها من الممكن أن تكون سبب عدوى تحدث للطفل، ومشددة على ضرورة الالتزام بالرضاعة الطبيعة المطلقة خلال هذه المرحلة أيضًا، حتى يكمل شهوره الست الأولى.