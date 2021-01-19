تشبهه في الملامح.. وائل جسار في أحدث ظهور مع ابنته: «ملاكي»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

شارك المطرب اللبناني، وائل جسار، متابعيه عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، صور جديدة جمعته بابنته التي تدعى «مارلين».

وخلال الصور، ظهر الفنان اللبناني برفقة بنته التي حملت ملامحه بشكل كبير، وأرفق تعليقا باللغة الإنجليزية، قائلا: «ملاكي».

ونالت الصور استحسان المتابعين، فجاء من بين التعليقات، «جمالكم، بتجننوا، بنحبكم انتوا الاتنين، الله يحميكم وتفرح بيها، الله يحميكم كل العمر».

وائل جسار يتغزل في زوجته بصورة رومانسية

وفي ديسمبر الماضي، تغزل المطرب اللبناني في زوجته ميري، عبر خاصية «استوري»، على تطبيق «إنستجرام»، ونشر صورة تجمعهما وأرفق تعليقًا باللغة الإنجليزية، قائلا: «كل حياتي».

قصة حب وائل جسار وزوجته: واحدة من معجباتي

ويذكر أن اللبناني وائل جسار كان تعرف على زوجته عن طريق الصدفة خلال إحياؤه إحدى حفلاته الغنائية، حيث كانت زوجته واحدة من معجباته وشاهدها وسط الكثير من الحاضرين في الحفل: «لاقيت الناس كلها بترقص وهي قاعدة بتتفرج عليا».

جمعت بين الفنان اللبناني ومعجبته «ميري» قصة حب كبيرة، كللت بالزواج، حيث قال خلال أحد لقاءاته الإعلامية: «بينا عشق وحب زي الأفلام، دي كل حياتي، نحن شخصان متفقان في كل شيء.. أنا ومراتي متفقان بشدة عشان برجنا واحد، إحنا الاثنين برج القوس»، وعلى الرغم من ذلك انفصلا الثنائي عن بعضهما في عام 2002، وعادا لحياتهما الزوجية مرة أخرى في 2005، وهو الوقت الذي أطلق فيه أغنية «مشيت خلاص».

فيما كشف «جسار»، أن ابنته تحب الغناء ولديها أذن موسيقية، فضلا عن كونها سريعة الحفظ مثله وتغني بـ5 لغات مختلفة: «حاليًا أشجعها على دراستها وعلمها، وألا تفكر في المجال الفني، ولكن سأكون بجانبها وفي ظهرها خطوة بخطوة في حال أن لديها موهبة، نفسي تبقى زي فيروز».