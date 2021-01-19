هاشتاج «أكثر ما يخيف النساء» يتصدر «تويتر»: وسيدات: «احنا بـ100 راجل»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

على مدار الساعات القليلة الماضية، تصدر هاشتاج بعنوان «أكثر ما يخيف النساء»، موقع كتابة التدوينات القصيرة «تويتر»، إذ تداول مجموعة من النشطاء بعض العبارات الساخرة، حول الأشياء التي قد تخاف منها بعض السيدات.

وجاء من بين التعليقات، «الصراصير والطلاق بعد مجيء الأطفال»، فيما دون حساب آخر باسم «وعد»: «الصرصور»، وجاء تعليق آخر: «إنك تتجوز عليها».

سيدات يعلقن على الهاشتاج المتداول

ومن جانبهن، علقن مجموعة من السيدات على هاشتاج «أكثر ما يخيف النساء»، خلال حديثهن مع «هن»، فقالت سمية محمود، مُدرسة: «معتقدش إن احنا في حاجة ممكن نخاف منها في الواقع، لأن الست بدورها بتعيش أحداث صعبة في حياتها، من أول الزواج ولحد الإنجاب والتعامل مع الأولاد فتربيتهم، فحابة أقول لأي راجل إن الستات فيهم شجاعة أكتر من أي حد».

«احنا آه أحيانا بيكون قلبنا ضعيف، وممكن نخاف من حشرات معينة مثلا أو التعامل في مواقف صعبة معينة، بس كتير مننا عندهم الشجاعة الكافية اللي تخليهم يعدوا أي موقف صعب، وببساطة احنا الست مننا بـ100 راجل زي ما بيقولوا».. حسب نيللي ممدوح، ربة منزل.

فيما تقول هاجر أبو طالب، فتاة جامعية، إنها بالفعل تشعر بالخوف في العديد من المواقف، كالتعامل مع قطط وكلاب الشوارع، مُعلّقة أن خوف النساء من أي شئ لا يجب أن يكون مادة للسخرية على مواقع السوشيال ميديا، متابعة: «آه طبيعي نكون بنخاف من أشياء وأمور كتيرة، بتختلف من واحدة للتانية، ما أصل احنا بشر، وعادي نخاف، ويكون عندنا فوبيا من حاجات كتيرة، بس مفيش أي داعي إن ناس تعمل هاشتاج مخصوص عشان تتريق علينا وتفتكر إن المرأة ضعيفة وجبانة، لأننا قلبنا ميت في مواقف كتيرة ووقت الجد مبنخافش من حاجة».