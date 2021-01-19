مشاهد تصدرت بسببها نور عمرو دياب التريند: تنمر وصليب ودينا الشربيني

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

رغم الهدوء الذي غلّف حياتها وابتعادها كثيرًا عن السوشيال ميديا، إلا أن نور عمرو دياب، الابنة الأولى للهضبة، تمكنت من تصدر «تريند» مواقع التواصل الاجتماعي، سواء بصور لها عرضتها للتنمر أو عن اكسسوارات ارتدتها جعلتها محل جدل، وأيضًا تفاعلها مع الفنانة دينا الشربيني، التي ربطتها علاقة عاطفية بوالدها منذ فترة.

ويرصد «هن» في التقرير التالي حكاية 3 مرات تصدرت فيها نور عمرو دياب التريند:

- النمش يعرض نور عمرو دياب للتنمر

صور نشرتها «نور» عبر حسابها الرسمي على تطبيق «إنستجرام»، ظهرت خلالها بمكياج بسيط وشعر منسدل، بالإضافة ارتدائها ملابس باللون الأصفر وقلادة صفية، لكن الصور أبرزت النمش الزائد على وجهها.

صور ابنة عمرو دياب، عرّضتها للتنمر للمرة الأولى، إذ تلقت تعليقات من المتابعين التي حملت التنمر إليها منها: «النمش شكله صعب جدًا، لازم تعملي عملية تجميل وتشيليه»، و«كفايا تنمر على البنت حرام عليكم، هى حلوة وجميلة في كل أحوالها، خليكم في نفسكم»، و«شكلك من قريب مش حلو خالص يا نور».

- تفاعل نور مع دينا الشربيني

من الأمور أيضًا التي أثارتها الجدل حول «نور» هو تفاعلها مع الفنانة دينا الشربيني، رغم انفصالها عن والدها الفنان عمرو دياب.

فبعدما عادت «دينا» لمشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بنشرها مقطع فيديو من الحملة الدعائية لإحدى شركات الاتصالات، وتفاعل معها متابعوها في التعليقات، لكن جاء أبرزها هو تفاعل نور ابنة الفنان عمرو دياب.

وعلقت «نور» للفنانة دينا الشربيني بوضع «إيموشن» معجب بها، وتفاعل المتابعون في الرد عليها: «فرحيني وقولي أن بابا لسة معها؟» «هما رجعوا لبعض مش كدا؟».

تساؤلات الجمهور: انتي لابسة صليب؟

وفي وقت سابق أثارت «نور» الجدل بين متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، إذ ظهرت في صورة وهي مرتدية سلسلة على شكل «صليب».

وهو ما أثار الجدل بين متابعيها، إذ جاءت بعض التعليقات: «صليب؟» «سؤال هو دا صليب؟» «ده صليب فعلًا؟».

لكن اتضح بعد ذلك أن السلسلة ترمز لأحد الماركات العالمية تتخذ ذلك الشكل، وأنه ليس «صليب».