نور هشام سليم يعلق على واقعة نادي الجزيرة: «باظت خالص»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

علّق نور، نجل الفنان هشام سليم، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، على واقعة احتفال عدد من السيدات داخل نادي الجزيرة، بعيد ميلاد إحدى صديقاتهن بتورتة وتشكيلة غريبة من الحلوى، على شكل أعضاء تناسلية.

وظهر «نور»، خلال مجموعة من الفيديوهات، عبر خاصية القصص القصيرة المصورة «استوري»، وقال خلالها، بغضب شديد: «احنا دلوقتي عايشين ف بلد سايبة رجالة بتتحرش ببنات عندها 12 و13 سنة ف الشوارع، أو بيقضوا حاجتهم في الشارع، واحنا مفيش مشكلة، الرجالة دي احنا سايبينها ومركزين على ستات عندها ستين سنة أو أكبر بياكلوا تورت في نادي الجزيرة».

واستطرد نور هشام سليم: «هموت مبقتش فاهم أي حاجة.. باظت خالص».

جدل على مواقع التواصل الاجتماعي

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي، حالة من الجدل الواسع، على مدار الساعات القليلة الماضية، بعد انتشار صور لاحتفال عدد من السيدات داخل نادي الجزيرة، خلال احتفالهن بعيد ميلاد إحدى صديقاتهن، بتورت على شكل أعضاء التناسلية، وكانت من بين تلك السيدات السباحة المصرية الشهيرة والأستاذة في كلية الطب جامعة القاهرة سهير العطار، التي تصدرت تريندات مواقع التواصل الاجتماعي، وبدأ البحث عنها بقوة على محركات البحث.

سهير العطار: الحلوى كانت مخصصة لـ«حنة عروس»

ومن جانبها، قالت السباحة المصرية، والتي كانت من ضمن المشاركات بحفل نادي الجزيرة، الذي أثار ضجة فور انتشار الصور الخاصة به، في تصريحات لـ«هن»، إن كواليس الحفل تعود لعيد ميلاد إحدى صديقاتها، قبل 9 أيام مضت، تحديدا في 10 ينايرالماضي، وأنهن تفاجأن بأن علب الحلوى الجنسية، جاءت بالخطأ، وأنها كانت مخصصة .

القبض على مُصنّعة التورتة

وبعد مرور ساعات من الواقعة، تم القبض على المتهمة بتصنيع قطع تورتة على هيئة أعضاء تناسلية، وظهرت في صور لعضوات نادي الجزيرة، أثناء احتفالهن بعيد ميلاد إحداهن، حيث تم تحديد هوية الفتاة مصنعة التورتة، وتبين أنها تعمل شيف حلواني ولها معلومات مسجلة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطها بمسكنها بالقاهرة، وتم اقتيادها لقسم قصر النيل والتحقيق معها.