جلسة تصوير جريئة.. سلمى حايك تحتفل بـ 17 مليون متابع «صور»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

احتفلت الفنانة العالمية سلمى حايك، بوصول عدد متابعيها على حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» إلى 17 مليون متابع.

وشاركت «سلمى» متابعيها بجلسة تصوير لها وهي تقف وسط الطبيعة مرتدية فستان صيفي يحمل اللون الأخضر، مفتوح من منطقة الصدر، معلقة على الصور قائلة: «17 مليون!!» وأرفقت تعليقها بهاشتاج الحب واللون الأخضر.

وفي وقت سابق شاركت «سلمى» متابعيها عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورها وهي تستعرض رشاقتها أثناء السباحة في البحر، معلقة: «إيه هو سرك الخاص.. يا ماما؟».

آخر أعمال سلمى حايك

يذكر أن الفنانة المكسيكية سلمى حايك، تنتظر عرض فيلمها الجديد «The Hitman's Wife's Bodyguard» الذي كان من المقرر عرضه في قبل انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

سلمى حايك «شابة في الخمسين»

واحتفلت الفنانة المكسيكية سلمى حايك، بعيد ميلادها الـ54، في شهر سبتمبر الماضي، وشاركت متابعيها بصور من احتفالها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق «إنستجرام».

واختارت وقتها سلمى حايك، ارتداء مايوه يحمل اللون الأسود، مزود بكاش مايوه من اللون الأسود، وكانت واقفة على قمة جبل، ورغم تجاوزها الخمسين من عمرها، لكنها ظهرت بمظهر شبابي.

وعلقت على الصور: «خمنوا مين كمل 54 سنة.. بالمناسبة، الصور مش قديمة، وشكرا لك مارجو لتحولك إلى مصور أثناء الإجازة!».

ونشرت بعد ذلك صور جديدة لها على «إنستجرام»، وهي على البحر، مرتدية فستان من اللون الأصفر، وعلقت: «أنا ممتنة للغاية وفخورة لكل سنة من سنواتي الـ54.. أشكركم على كل أمنيات عيد الميلاد، خاصةً للمعجبين الذين قاموا بعمل حساب خاص لعيد ميلادي».

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها، الذين أبدوا إعجابهم باحتفاظها بقوامها الممشوق، والمحافظة على مظهرها، رغم عدم خضوعها لأي عمليات تجميل.