دراسة: 30% من متعافي كورونا يصابون بمضاعفات خلال 5 أشهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

أظهرت دراسة أجراها باحثون في جامعة ليستر البريطانية، أن العديد من مرضى كورونا المتعافين يعانون من مشاكل في القلب والسكري وأمراض الكبد والكلى المزمنة في غضون 140 يومًا، كما ينتهي بهم المطاف بالموت بسبب هذه المضاعفات، وفقًا لما نشره موقع "thehealthsite".

وتقول الدراسة التي شملت 47780 مريضًا بكورونا، إنه تم إعادة إدخال العديد من مرضى كورونا المتعافين إلى المستشفى في غضون خمسة أشهر وتوفي البعض بسبب مضاعفات المرض، والذين كان متوسط عمرهم المرضى 65 سنة.

ذكرت الدراسة أن 29.4 في المائة من هؤلاء المشاركين أعيد إدخالهم إلى المستشفى في غضون 140 يومًا (خمسة أشهر) وتوفي ما يصل إلى 12.3 في المائة بسبب مضاعفات المرض، مشيرة إلى أنه تم تشخيص أمراض الجهاز التنفسي لدى 14،140 مريضا تماثلوا للشفاء، حتى أولئك الذين ليس لديهم تاريخ من أمراض الجهاز التنفسي.

وفقًا للدراسة فإن العديد من المرضى الذين يعانون من تأثيرات طويلة الأمد لكورونا أصيبوا بمشاكل في القلب والسكري وأمراض الكبد والكلى المزمنة.

ويقول مؤلف الدراسة كامليش خونتي-أستاذ الرعاية الأولية لمرض السكري وطب الأوعية الدموية في جامعة ليستر، إن العديد من مرضى كورونا يعودون إلى المستشفى بسبب الآثار طويلة المدى للمرض وانتهى بهم الأمر بالموت، مشددًا على ضرورة الاستعداد لفيروس كورونا لفترة طويلة والمتابعة مع المرضى الذين خرجوا من المستشفى.

ووفقًا لنتائج الدراسة، كان الناجون من فيروس كورونا المستجد أكثر عرضة بثلاث مرات تقريبًا لإعادة إدخالهم والموت في غضون 5 أشهر من المرضى الخارجيين الآخرين.

تفاجأ باحثو جامعة ليستر عندما اكتشفوا أن العديد من الأشخاص قد أعيدوا بتشخيص جديد لمرض السكري من النوع 2. ومع ذلك، فهم غير متأكدين مما إذا كان ذلك بسبب تدمير الفيروس لخلايا بيتا التي تصنع الأنسولين أو ما إذا كان يسبب مقاومة الأنسولين، مما يؤدي إلى تطور مرض السكري من النوع الأول.

وقال مسؤول كبير في عيادة المتابعة إنه في حين أن معظم المرضى الذين أعيد قبولهم في ظروف صحية سيئة كانوا فوق 45 عامًا، فقد شوهد مرض السكري المكتشف حديثًا بعد الشفاء لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 40-45 الذين لم يحصلوا على المرض من قبل، وتم تشخيص مرض السكري المكتشف حديثًا بعد أسابيع أو حتى شهر من تعافيه من كورونا.