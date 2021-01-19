خطوات الحفاظ على الكولاجين في البشرة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 19 يناير 2021 08:13 مساءً - الكولاجين بات مكوّناً نقرأه على العديد من مستحضرات العناية بالبشرة. هذا طبيعي اذ ان الكولاجين هو مادة متوافرة عادة في طبقة معينة من البشرة تضمن متانة هذه الاخيرة ونعومتها وليونتها. الاهم ان الكولاجين يتوافر بكميات كبيرة في سني المراهقة والشباب فيما تبدأ نسبته بالتراجع مع التقدم في السن، نتيجة تراجع قدرة الجسم على افراز هذه المادة. وهذا ما يتسبب بظهور علامات الشيخوخة على مستويي البشرة والشعر.

الطريقة الأنسب لتأخيرعلامات الشيخوخة

لتأخير علامات الشيخوخة

الخطوة الاولى: التوقف عن التدخين. اذا كنت من المواظبين على تدخين الشيشة او سواها، فقد حان الوقت للتوقف عن ذلك. فالتبغ عدو البشرة الاول، اذ يساعد في تقليل افراز مادة الكولاجين.

الخطوة الثانية: استخدام كريم الوقاية من الشمس يوميا. فالتعرض لاشعة الشمس يوميا من دون اي حماية يؤذي بشرتك ويحرمها من الكولاجين.

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خطوات الحفاظ على الكولاجين

الخطوة الثالثة: الفيتامين سي. يعتبر المكون الاساسي الذي يساعد في افراز الكولاجين. كما يساهم في محاربة التجاعيد وتعزيز متانة البشرة. بالتأكيد ان المستويات العالية من الفيتامين سي. تعتبر مضرة للجسم، لذلك من المستحسن استشارة الاختصاصي في الامراض الجلدية حول الجرعة المناسبة. لكن عموما ينصح خبراء التغذية بتناول حبة من الفاكهة يوميا تحتوي على الفيتامين سي.

الخطوة الرابعة: بيبتيدات النحاس وهي جزيئات صغيرة جدا من بروتيين النحاس، تساعد في رفع مستويات انتاج الكولاجين. هناك جرعة محددة لاستخدام بيبتيدات النحاس على البشرة للاستفادة من ميزاتها وتجنب اي مضاعفات جانبية.

الخطوة الخامسة: تناول الأطعمة الغنية بأحماض ألفا هيدروكسي المعروفة أيضا باسم AHAs. تم العثور على هذه المادة في عدد من انواع الخضار والفواكه، اهمها العنب والاناناس والبرتقال. تعمل هذه الأحماض على التخلص من خلايا الجلد القديمة، وتساعد في محاربة التجاعيد وتأخير شيخوخة الجلد.

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