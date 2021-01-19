أزياء باللون الكاكي آخر موضة من منصات عروض ربيع وصيف 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 19 يناير 2021 08:13 مساءً - د

يعتبر الكاكي من الألوان الراقية التي لا بد أن نجدها في خزانة كل امرأة سواء كانت عاشقة للإطلالات الكلاسيكية أو العصرية الترندي بالأخص وأنه من أبرز الألوان التي رصدناها على منصات عروض ربيع وصيف 2021.

تنورة كاكي بقصة مستقيمة ميدي من باكو رابان Paco Rabanne



ويتميز اللون الكاكي، بمختلف تدرجاته التي تتراوح من الفاتحة إلى الداكنة، بسهولة تنسيقه مع مختلف الإطلالات، ومن خلال عدة قطع سواء أحببت الإطلالات الكاملة بلون واحد أو من خلال كسر الإطلالات باللون الكاكي لابتكار الفرادة في اللوك.

قدمت العديد من دور الأزياء العالمية اللون الكاكي على منصاتها من خلال أزياء متنوعة جاءت البناطيل والبليزر والفساتين من ضمنها لتوفر للمرأة لمسة من الأناقة المترفة الممزوجة بالنعومة والأنوثة المطلقة.

«الخليج 365» رصدت لك من منصات عروض ربيع وصيف 2021 خلال أسابيع الموضة العالمية أجمل الإطلالات لأزياء باللون الكاكي تعد آخر موضة للموسم القادم لتقتنيها في خزانتك.

اللون الكاكي آخر موضة لربيع وصيف 2021

معطف الترنش trenchcoat باللون الكاكي لربيع وصيف 2021

معاطف الترنش trenchcoat من لويس فويتون Louis Vuitton وتودز Tod's



لا تزال موضة معطف الترنش trenchcoat باللون الكاكي آخر موضة لموسم ربيع وصيف 2021.

رصدنا معطف الترنش أنيقاً ضمن عرض تودز Tod’s منسقاً مع حزام جلدي يحدد الخصر، وبأسلوب واسع وحزام عريض من نفس القماش لدى علامة ذي رو The Row. كما جاء عصرياً وبأسلوب كاجوال ضمن عرض لويس فويتون Louis Vuitton.

الإطلالة الكاملة باللون الكاكي آخر موضة لربيع وصيف 2021

الإطلالة الكاملة باللون الكاكي من توري بورتش Tory Burch سيمون روشا Simone Rocha وهرميس Hermes



لاحظنا في الربيع الماضي رواج الأبيض ليُعتمد بالإطلالات الكاملة ذات اللون الواحد، إلا أنه هذا العام اتخذ اللون الكاكي هذا المركز حيث رصدناه من خلال الإطلالات الكاملة باللون الواحد على العديد من منصات العروض جاء أبرزها هرميس Hermes من خلال بنطلون قماش واسع وتوب مع سكارف على الرقبة. وكذلك من خلال جاكيت ارتدتها العارضة بأسلوب الفستان لدى تودز Tod’s.

اللون الكاكي مع الدنيم آخر موضة ربيع وصيف 2021

أزياء باللون الكاكي مع الدنيم من خلال معطف من بربري Burberry وبنطلون جينز وقميص من فالنتينو Valentino



على الرغم من أن هذه معطف الترنش باللون الكاكي هو من القطع الكلاسيكية إلا أن دار بربري Burberry قدمته بأسلوب عصري للموسم القادم من خلال دمج خامة الدنيم داكنة اللون معها بأسلوب الجيليه.

وقد أعجبنا القميص الكاكي بالكشاكش ضمن عرض فالنتينوValentino لربيع 2021، والذي نسقته العارضة مع بنطلون دنيم بقصة مستقيمة، وحذاء باللون البني الأنيق.

طرق تنسيق اللون الكاكي لربيع وصيف 2021

يعد اللون الكاكي من أسهل الألوان التي يمكن تنسيقها مع مختلف التدرجات والأزياء. وتلك هي بعض النصائح حول طرق تنسيق اللون الكاكي بشكل عصري وغير تقليدي:

-اعتمدي اللون الكاكي بأسلوب الإطلالة الكاملة إذا كنت من ذوات البشرة السمراء، ذلك لأنه سيجعلك تظهرين باهتة إذا ما كنت صاحبة بشرة بيضاء.

-توجهي نحو مزج اللون الكاكي مع أزياء باللون الأبيض لربيع وصيف 2021.. سواء من خلال بنطلون كاكي وقميص أبيض مع بليزر كاكي أو من خلال فستان أبيض وفوقه معطف ترنش كاكي. فهذا المزيج بدرجتيه الفاتحتين مريح جداً للنظر ويلائم ألوان الربيع.

-لأن الدنيم لا يغيب أبداً عن ساحة الموضة، لا بد لك أن تعتمدي الدنيم مع اللون الكاكي لإطلالة شبه كاجوال أو بالأحرى أنيقة في الربيع القادم.

-لعاشقات الإطلالات بالأزياء الواسعة oversized العصرية والقريبة إلى الأسلوب الرجالي، اختاري البنطلون الكاكي بتصميم واسع slouchy ونسقيه مع قميص أو توب أسود بياقة عالية turtleneck وبليزر سوداء واسعة. ولا تنسي حذاء البوتس بتصميم chunky ترندي.