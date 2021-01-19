قالي هتجوزها عرفي.. أب يستغيث للعثور على ابنته: «سواق توكتوك خطفها»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

29 يومًا مروا على تغيب فاطمة سيد محمد، صاحبة الـ17 عاما، من منزل أسرتها بحي المطرية بمحافظة القاهرة، يعيش خلالهم والدها لحظات من القلق والرعب على ابنته الكبرى، والتي تم خطفها على يد سائق توكتوك، بسبب رغبته في الزواج منها بالإكراه.

«بنتي اتخطفت عل ايد سواق توكتوك من منطقتنا القديمة، وأنا عاجز ومش عارف أعمل أي حاجة، وبموت من غيرها عايز أطمن هي عايشة ولا لا ولا كويسة ولا لا».. بهذه الكلمات، بدأ الأب المكلوم، سيد محمد، 53 عاما، سائق، سرد تفاصيل تغيب ابنته عن المنزل، خلال حديثه لـ«هن».

الأب: «السواق خطف بنتي عشان يتجوزها بالعافية»

وسرد الأب، تفاصيل ما تعرضت له ابنته من خطف، قائلا: «الولد ده اسمه موسى جمال عنده 26 سنة، وشغال سواق توكتوك في منطقتنا القديمة اللي كنا ساكنين فيها في العرب بالمطرية، واتقدم لبنتي من سنة، وأنا رفضته عشان عرفت إنه رد سجون، وكان محبوس على ذمة قضية سقة بالإكراه، ومنعا للمشاكل إخواتي نصحوني أعزل أنا وعيالي عشان منتأذيش منه».

«خدت عيالي وعزلنا في منطقة تانية بالمطرية، ومن شهر ونص لاقيت الشاب ده بدأ يظهر في المكان الجديد اللي أنا نقلت فيه، ومحطتش في بالي حاجة، لحد ما بنتي اختفت فجأة في يوم، ولاقيته بيتصل بيا من رقم غريب وقالي أنا خطفتها، وابعتلي صورة بطاقتك وبطاقتها وأنا هبعتلك عقد جواز عرفي، اترعبت على بنتي وخدت أخو سواق التوكتوك وروحت عشان أعمل محضر، قالولي لازم ندخل أخوه معاه في المحضر عشان نجيب الواد ده، وأنا رفضت وقولت لهم مش هينفع أتهم واحد ملهوش ذنب، ومن وقتها محدش بيساعدني أوصل لمكان بنتي».. حسب «سيد محمد».

البحث عن الفتاة دون جدوى

ويستغيث الأب بـ«هن»: «أخو الشاب ده عارف إن أخوه سوابق وبيحاول يساعدني أوصل لبنتي، وفي يوم خدني مدينة بدر عشان ليهم قرايب هناك، وقالي هندور عندهم يمكن نلاقيها، بس برضو موصلناش لحاجة، وأنا كل يوم بموت وهي بعيد عني، مليش غيرها هي واخواتها الصبيان من وقت وفاة والدتها، وهي الكبيرة واللي كانت بتشيل معايا مسؤولية البيت، أنا عاوز حد يساعدني إني أوصل لبنتي قبل ما تتأذي».