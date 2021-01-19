بعد تعرض نور عمرو دياب للتنمر بسببه.. أسباب ظهور النمش على الجلد

القاهرة - سمر حسين - صحة

حملة من التنمر تعرضت لها نور عمرو دياب، الابنة الوحيدة للفنانة شيرين رضا، من قبل مجموعة من نشطاء مواقع التواصل، على مدار الساعات القليلة الماضية، بعدما نشرت صورة لها أظهرت ملامحها بشكل كبير، فضلا عن ظهور النمش في وجهها.

نور عمرو دياب تتجاهل التنمر

وتجاهلت الابنة الكبرى للفنان عمرو دياب، الانتقادات والتنمر التي تعرضت لهما، بنشر صورة جديدة لها، اليوم، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، ظهرت خلالها بأزياء شتوية فاتحة اللون، تميزت بأنها فضفاضة وبأكمام طويلة، مع مكياج بسيط وشعر غير منسدل، خلال جلوسها في أحد المطاعم، معلقة باللغة الإنجليزية: «أشتاق لذلك المطعم».

أسباب ظهور النمش

وتتميز نور عمرو دياب، بظهور النمش الواضح على بشر وجهها، والذي يعتبره البعض من علامات الجمال.

وحسب صحيف «ذا إنسايدر» البريطانية، هناك مجموعة من العوامل التي تتسبب في ظهور النمش على البشرة، وهي:

- الجينات الوراثية التي تلعب دورًا مهمًا في تحديد الخلايا الصبغية للشخص.

- التعرض لأشعة الشمس فوق البنفسجية، ما تزيد من إنتاج الميلانين، الذي يظهر بشكل غير متساوِ على لجلد كبقع بنية صغيرة غير ضارة، وهي النمش.

عندما تتعرض هذه الخلايا الصباغية لأشعة الشمس فوق البنفسجية، فإنها تزيد من إنتاج الميلانين، الذي يظهر بشكل غير متساو على الجلد كبقع بنية صغيرة مسطحة غير ضارة، أو نمش.

- التعرض لأشعة الشمس خلال أشهر الشتاء في بعض الحالات.

- التعرض للشمس خلال فترة المراهقة أو الحمل.

انتقادات لـ نور عمرو دياب بسبب النمش

وكانت تعرضت نور عمرو دياب، لعدة انتقادات وسخرية وتنمر بسبب ظهور النمش على وجهها، من بين التعليقات: «شكلك فعلا صعب أوي بالنمش، لازم تعملي عملية تجميل بالليزر علشان يتشال»، و«حرام عليكم، كفايا تنمر وقلة أدب، البنت حلوة وجميلة في كل أحوالها، خليكم في نفسكم»، و«شكلك فعلا من قريب مش حلو خالص يا نور».