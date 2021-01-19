كورونا اليوم: 5 أعراض تستغرق وقتا طويلا للتعافي.. وهذا النبات يشل الفيروس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– سيد متولي

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرا يهدد العالم أجمع منذ حوالي أكثر من عام على ظهوره، يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

في إطار ذلك، يوفر "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر تطورات فيروس كورونا المستجد، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية، بشكل مختصر.

5 أعراض تستغرق وقتا أطول لتختفي

من الدماغ إلى القلب، يمكن أن يظهر SARS-COV-2 مجموعة من الأعراض على الجسم، والتي يمكن أن تستغرق وقتًا طويلاً للتعافي ، أو في بعض الحالات، ترك مضاعفات تغير الحياة، وفقا لـ"timesofindia".

التعب المزمن

ضعف والتهاب العضلات

الأرق وصعوبات النوم

الاكتئاب

القلق والخفقان

هذا النبات يشل الفيروس

كشفت دراسة حديثة عن قدرة فريدة يتمتع بها القنب من شأنها أن توقف تقدم انتشار فيروس كورونا المستجد عند دخوله إلى جسم الإنسان.

يطلق العلماء على العملية التي يهاجم من خلالها جهاز المناعة نفسه لدى الإنسان بـ"عاصفة السيتوكين"، بدلا من مهاجمة فيروس كورونا المستجد وهو ما يجعل الفيروس خطير جدا، وتعتبر هذه الحالة هي المسبب الرئيسي للوفاة لدى المصابين بمرض "كوفيد 19"، حيث يسعى الأطباء لإيجاد حل بهدف إيقاف هذه المشكلة الأمر الذي من شأنه أن يحد من أعداد الوفيات.

قام باحثون في جامعة ليثبريدج الكندية بدراسة عملية التفاعل التي تحدث بين مكونات نباتات القنب وبين مادة السيتوكين، ووجد الباحثون ثلاث سلالات فاعلة للغاية في تقليل مستويات مادتين كيميائيتين تلعبان دورا أساسيا في "عاصفة السيتوكين"، وبحسب "ديلي ميل" البريطانية، درس الباحثون أكثر من 200 نوع من أنواع القنب وحددوا ثلاث مستخلصات تثبط هذه العملية التي تشل جهاز المناعة وتدمر الجسم، وتعرف هذه السلالات بالأرقام العلمية الرمزية (4 و8 و14).

3 أعراض غير متوقعة

لفتت دراسة نشرتها المجلة الطبية البريطانية إلى تسجيل ثلاثة أعراض مرتبطة بالعينين، ظهرت لدى المصابين بكورونا، تتمثل بحساسية الضوء والتهاب الملتحمة وحكة العينين، وفق صحيفة "إكسبريس" البريطانية.

يشار إلى أن حساسية الضوء، هو انزعاج العين الناجم عن الضوء، مما يجعل الشخص في حاجة إلى تضييق أو إغلاق عينيه، علماً أن من المحتمل أن تترافق هذه الحالة بالصداع.

لقاح روسي يظهر استجابة مناعية وأمان

قال مصدر في معهد الدراسات العلمية للإنفلونزا ببطرسبورج، إن اللقاح ضد كورونا الذي صممته هذه المؤسسة الحكومية، على شكل رذاذ، أظهر استجابة مناعية وأمنا خلال التجارب قبل السريرية.

وأضاف المصدر، خلال حديث لوكالة "تاس": " تتواصل في معهد أبحاث الإنفلونزا، التابع لوزارة الصحة الروسية، الدراسات قبل السريرية للقاح جديد ضد كوفيد-19. وقد تم الحصول على نتائج جيدة حتى الآن، فيما يتعلق بأمانه ونشاطه المناعي (إنتاج الأجسام المضادة). ويجري في الوقت الراهن دراسة الخصائص الوقائية للقاح ضد فيروس كورونا المستجد، باستخدام نماذج حيوانية مختلفة"، وفق ما ذكر موقع " روسيا اليوم".