فيروس كورونا: 5 أعراض قد تستمر لـ6 أشهر أو أكثر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يمكن أن ينتج فيروس كورونا مجموعة شاملة من التأثيرات، والتي يمكن أن يستمر بعضها لأشهر متتالية.

تسلط دراسة جديدة الضوء على خمسة من أكثر أعراض فيروس كورونا الطويلة، التي يمكن أن تستمر لمدة 6 أشهر أو أكثر، وفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

فحصت دراسة جديدة العواقب الصحية طويلة المدى لمرضى كوفيد-19 الذين خرجوا من المستشفى، ودرس الباحثون مجموعة من المرضى المصابين والذين خرجوا من مستشفى Jin Yin-tan (ووهان، الصين) بين 7 يناير و29 مايو 2020.

تمت مقابلة جميع المرضى ولقيام باستبيانات لتقييم الأعراض ونوعية الحياة المتعلقة بالصحة، وخضعوا لفحوصات جسدية واختبار المشي لمدة ست دقائق، وتلقوا اختبارات الدم.

في المجموع، تم تسجيل 1733 من أصل 2469 مريضًا خرجوا مصابين بـ كوفيد-19 بعد استبعاد 736.

بعد ستة أشهر من الإصابة الحادة، كان الناجون من مرض كوفيد -19 يعانون بشكل رئيسي من التعب أو ضعف العضلات، وصعوبات النوم، والقلق أو الاكتئاب.

وكتب الباحثون: "المرضى الذين أصيبوا بمرض شديد أثناء إقامتهم في المستشفى كانوا يعانون من ضعف شديد في الرئة ومظاهر غير طبيعية في الصدر، وهم السكان المستهدفون الرئيسيون للتدخل في التعافي على المدى الطويل".

ما هو الانتشار الرئوي

هو اختبار تشخيصي يقيس كيفية إجراء التبادل الغازي في الرئتين.

كيف تستجيب للأعراض

إذا كان لديك أي من الأعراض الرئيسية لفيروس كورونا (COVID-19) ، فعليك إجراء اختبار في أسرع وقت ممكن، ابق في المنزل حتى تحصل على النتيجة.

يجالأعراض

لا يوجد حاليًا علاج محدد لفيروس كورونا (COVID-19) ، ولكن يمكنك غالبًا تخفيف الأعراض في المنزل حتى تتعافى.

ومع ذلك، هناك بعض النصائح البسيطة للمساعدة الذاتية التي قد توفر بعض الراحة من آثار كورونا.

إذا كنت تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة، فيمكن ذلك أن يساعدك:

الكثير من الراحة

اشرب الكثير من السوائل (الماء هو الأفضل) لتجنب الجفاف - اشرب كمية كافية حتى يصبح بولك أصفر فاتحًا وواضحًا.

ينصح أيضًا بتناول الباراسيتامول أو الإيبوبروفين إذا شعرت بعدم الارتياح.

إذا كنت تعاني من السعال، فمن الأفضل تجنب الاستلقاء على ظهرك، استلق على جانبك أو اجلس في وضع مستقيم.