اكسسوارات سيارات حريمي فقط: «لازم نحط التاتش البينك»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تضع الفتيات لمساتهن الأنثوية الخاصة على كل شيء حتى السيارات، ويعد اللون الوردي أبرز ما يميز ما يحيط بهن، ولأن السيارة لها مكانتها المميزة عند كل فتاة، اتجهت إحدى الشركات لاستيراد اكسسوارات للسيارات للفتيات فقط.

تسهيلا عليهن ولراحتهن، تبيع إحدى الشركات منتجاتها الخاصة بالفتيات فقط عبر صفحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ويقول سامر الملاح مدير المبيعات، في تصريحات خاصة لـ«هن»: «عشان نسبة البنات حاليا اللي بتسوق عربيات كبيرة جدا وللأسف كل محلات اكسسوارات العربيات بتهتم بالموديلات الرجالي فقط والبنات محدش بجيبلهم أي موديلات تناسب دلعهم عشان كده للبنات بس، لازم التاتش البينك».

اكسسوارات السيارات للبنات وبس

تجميل سيارات الفتيات يعد شغل تلك الشركة، والتي تتلقى طلبات كثير للشراء عبر الإنترنت، المنتجات الخاصة بالفتيات مستوردة من الصين، ولكنها تتميز بشكلها وألوانها الأنثوية من الروز والموف، وكذلك الرسمات الخاصة بالفتيات مثل الأميرات، وغيرها، كما تبيع حافظ الدركسيون من الريس الروز، ودواسات خاصة بالفتيات فقط، هو ما جعل عملية البيع نشيطة، لأن معظم الفتيات يهتمن بتلك الأمور.

وتلك الاكسسوارات البناتي تستوردها الشركة من الصين، إلا أن المتسوردين محدودين للغاية بحسب سامر، فهم 3 فقط في السوق ما يجعلها نادرة في أرجاء مصر رغم طلب الفتيات المتزايد عليها: «ولما بجيبوا مش بيكتروا منها عدد عشان هتتركن المستورد بيخاف أنها متتبعش في السوق».

ولا تختلف أسعار اكسسوارات الفتيات عن الأخرى الرجالي، وإنما نفسها تقريبا، ولكن ما يجعلها صعبة الشراء هو ندرتها في السوق، والبحث عنها يكون بصعوبة ويحتاج إلى وقت طويل للوصول إلى المنتجات المرغوب فيها، «في إقبال أكيد طبعا عشان حاجة جديدة و تناسب أذواق البنات ومتطلباتهن».