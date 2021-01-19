صلاح عبدالله يهدي والدته قصيدة مؤثرة في عيد ميلاده: الست دي أمي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مهما كبر الإنسان، أو تعاظم في عمله يظل حضن الأم هو المكان الضيق الذي يساع العالم بأسره، الفنان صلاح عبدالله لا يزال متأثرا بوالدته حتى الآن، ما جعله يحتفل بعيد ميلاده على طريقته الخاصة وعبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بنشر قصيدة تجمعه بوالدته.

كتب صلاح عبدالله لوالدته قصيدة مؤثرة وأرفقها بصورة له مركبة مع صورتين لأمه، وبدا عليه الحزن والتأثر في الصورة، فيما جاءت القصيدة بمزج من اللغة العربية الفصحى والعامية، وصفها عبدالله بأنها «بالفصحامية».

رسالة صلاح عبدالله لوالدته

وكتب صلاح عبدالله في قصيدة التي وجهها لوالدته، «من 65 سنة إكتملت أنا في رَحِمِك وزعقت، يلا بقى.. شدي حيلِك يامه.. زهقت..زهقت، خرجيني للحياة.. للبراااااااح، لِسَّه يا إبني سَبَع تِيام، بطل رفس يا ولدي ونام، مستعجل على إيه ياصلاح؟!، مستعجل على إيه ياصلاح؟!».

تفاعل الجمهور مع صلاح عبدالله

تفاعل عدد كبير من الجمهور مع الفنان صلاح عبدالله عبر الإعجابات والتعليقات والتي كانت من بينها تعاطفا كبيرا مع الحالة التي أوجدها، فكان من بين التعليقات، «الله يرحمها ويغفر لها ويرزقها الفردوس الأعلى بإذن الله.. ويديك الصحة ويبارك لنا فيك يا عمو صلاح»، و«كل سنة وحضرتك طيب وفي أحسن حال والله يرحم ولدت حضرتك وأمي وأمهات المسلمين»، و«كل سنة وحضرتك بخير وسعيد في حياتك وبأولادك وتسعد جمهورك اللي بيحبك وتحقق كل اللي تتمني وربنا يديك الصحه والعافية».

يذكر أنه الفنان صلاح عبدالله يحتفل بعيد ميلاده الـ65 في الـ25 من يناير المقبل، وهو فنان استطاع تقديم الكوميديا والتراجيديا، ومؤخرا يحب مشاركة جمهوره دوما بقصائده التي يكتبها بالفصحى والعامية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما اعتبره الجمهور موهبة جديدة له.