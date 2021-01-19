التحليل النفسي لعضوات نادي الجزيرة: «عندهم حرمان»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

واقعة مثيرة، ضربت بالعادات والتقاليد عرض الحائط، بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عدة صور لعضوات نادي الجزيرة، وعلى رأسهم السباحة سهير العطار، وهن يتناولن حلوى، صممت بمجسمات جنسية، أثارت غضب الجميع، لتتصدر الواقعة محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي.

التحليل النفسي لعضوات نادي الجزيرة

وقال الدكتور طارق إلياس مدرب التنمية البشرية وتعديل السلوك، إن ما حدث هو أمر صادم، خاصة أنه ناتج من سيدات من المفترض تمتعهن بالحكمة والرزانة، قائلا: «اللي حصل كارثة مجتمعية وخلل أخلاقي، بين السيدات وأمام الجميع وعلى المشاع».

وتابع «إلياس» خلال حديثه لـ«هن»: «الستات بعد التسين والسبعين، بيرجعوا يتصابوا من تاني، تلاقيهم بيتجوزوا شباب قد أولادهم وممكن يعملوا تصرفات مش منطقية، كأنهم بيتمردوا على اللي معملهوش في منتصف أعمارهم».

وأشار إلى أن هؤلاء السيدات يعانين الحرمان، ربما عاطفيا، ما يجعلهن يفعلن أمورا مثيرة للفت الانتباة، على حد وصفه.

وأكد إلياس، أن على أصحاب الواقعة الاعتراف بالخطأ، وعدم تبرير موقفهن بداعي تنفيذ فكرة مختلفة ولكن لم يوفقوا فيها.

كيف يتأهل أبناء بطلات الواقعة؟

أما أبناء هؤلاء السيدات، أشار المصدر أنهم سيعانين من صدمة، وربما يفتقدن الرغبة في الحديث مع الغير، قائلا: «لازم يسيطروا على أعصابهم، ويبرروا فعل أمهاتهم بأنه خطأ غير مقصود».

يذكر أن السباحة المصرية سهير العطار، كانت من ضمن المشاركات بحفل نادي الجزيرة، الذي أثار ضجة فور انتشار الصور الخاصة به، إذ صرحت سهير العطار، لـ«الوطن»، بأن كواليس الحفل تعود لعيد ميلاد إحدى صديقاتها، قبل 9 أيام مضت، تحديدا في 10 ينايرالماضي، وأنهن تفاجأن بأن علب الحلوى الجنسية، جاءت بالخطأ، وأنها كانت مخصصة لـ«حنة عروس».