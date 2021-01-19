نور عمرو دياب في أول ظهور بعد تعرضها للتنمر: أشتاق لهذا المكان (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تجاهلت نور عمرو دياب، الابنة الوحيدة للفنانة شيرين رضا، حملة التنمر والانتقادات التي تعرضت لها، بسبب صورتها التي نشرتها عبر صفحتها الشخصة على «إنستجرام»، وتظهر النمش في وجهها، بنشر صورة جديدة اليوم، عبر منصات التواصل الاجتماعي.

إطلالة جديدة لـ نور عمرو دياب

ظهرت ابنة الفنان عمرو دياب، بأزياء شتوية فاتحة اللون، تميزت بأنها فضفاضة وبأكمام طويلة، مع مكياج بسيط وشعر غير منسدل، خلال جلوسها في أحد المطاعم، معلقة باللغة الإنجليزية: «أشتاق لذلك المطعم».

وسارع رواد موقع التواصل الاجتماعي في التفاعل مع المنشور، الذي تجاوز الـ5000 تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها: «يزعجهم فكرة كونك مختلف.. أنتي زي القمر بالنمش»، و«حلوة وشيك وزي القمر وشبه مامتك»، و«جمالك مصري أصيل».

انتقادات لـ نور عمرو دياب بسبب النمش

كانت ابنة عمرو دياب الكبرى، تعرضت لعدة انتقادات وسخرية وتنمر بسبب النمش، من بين التعليقات: «شكلك فعلا صعب أوي بالنمش، لازم تعملي عملية تجميل بالليزر علشان يتشال»، و«حرام عليكم، كفايا تنمر وقلة أدب، البنت حلوة وجميلة في كل أحوالها، خليكم في نفسكم»، و«شكلك فعلا من قريب مش حلو خالص يا نور».

من هى نور عمرو دياب؟

يشار إلى أن نور هى الابنة الأولى للفنان عمرو دياب، والابنة الوحيدة للفنانة شيرين رضا، التي تعد هى الأخرى الابنة الوحيدة لرائد الفن الاستعراضي في مصر ومؤسس فرقة رضا، محمود رضا. وأهداها الهضبة في عام 1996، أغنية «نور العين».

وقررت نور عمرو دياب، دراسة العديد من التخصصات، على رأسها البيولوجي في الجامعات المصرية، بالإضافة إلى تحضير ماجستير في التسويق، فضلا عن دراسة إدارة أعمال ولغة الإشارة، قبل توجهها للعمل كبلوجر على منصات التواصل الاجتماعي.