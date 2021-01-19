رانيا يوسف بإطلالة «غير تقليدية» في أحدث ظهور لها: لا يوجد شيء مسلم به (صور)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

إطلالة غير معتادة للفنانة رانيا يوسف، لفتت بها الأنظار في أحدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إذ اعتادت دوما على الظهور بأزياء جريئة ومثيرة للجدل.

رانيا يوسف توجه رسالة باللغة الإنجليزية لجمهورها

ارتدت رانيا يوسف، سترة فاتحة اللون وفضفاضة وبأكمام طويلة وواسعة، مع مكياج بسيط وتسريحة شعر انسيابية، خلال حديثها في الهاتف المحمول، أثناء جلوسها في أحد الفنادق، معلقة على إطلالتها باللغة الإنجليزية: «صباح الخير.. يوم آخر، نعمة أخرى وفرصة أخرى في الحياة.. لا تأخذ أي شيء كأمر مسلم به، وفكر في كل نفس على أنه هدية».

ومنذ نشرها لإطلالتها «المحتشمة» و«غير التقليدية»، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور الذي حاز خلال 10 دقائق على 2300 تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها: «أنا مش مصدقة إن مدام رانيا لابسة حاجة محتشمة وواسعة»، و«أنتي عاملة زي الناس اللي بتقول صورني وأنا مش واخدة بالي»، و«حلوة وقمر وملكة جمال في كل حال».

رانيا يوسف ترقص على أغنية «بنت الجيران»

منذ أيام، شاركت الفنانة رانيا يوسف مقطع فيديو لا يتعدِ 50 ثانية، عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»، خلال رقصها في برنامج «ليلة الخميس» عبر فضائية «mbc مصر» مع الإعلامية ياسمين عز.

وظهرت رانيا يوسف، خلال رقصها على لى نغمات المهرجان الشعبي «بنت الجيران» مع حسن شاكوش، بفستان قصير مزين بنقوش فضية بسيطة، مع شعر منسدل يحمل بعض التموجات «الويفي»، ومكياج سموكي، فضلًا عن رقصها وغنائها لـ«من حبي فيك يا جاري» للمطربة الراحلة حورية حسن.