لا ترميها بعد اليوم.. 10 فوائد مذهلة لتناول بذور العنب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

العنب من الفواكه الغنية بالكثير من المعادن والعناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم، ويغفل الكثيرون أهمية بذور العنب ويتم إلقائها في سلة المهملات.

لكن تعتبر مستخلص بذور العنب من المكملات الغذائية التي يتم تحضيرها عن طريق إزالة وتجفيف وسحق البذور، فضلا عن أنها تحتوي على مضادات الأكسدة وأحماض الفينولية والأنثوسيانين والفلافونويدات التي تساعد في الوقاية من الأمراض، ومكافحة الالتهابات، وغيرها من الفوائد التي نذكره لكم، وفقا لما جاء في موقع "healthline".

- خفض ضغط الدم:

أشارت العديد من الدراسات التي أجريت على 29 أشخاص اللذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، أن تناول 300 مجم من مسحوق بذور العنب يوميًا يساعد على خفض ضغط الدم الانقباضي بنسبة 5.6٪ وضغط الدم الانبساطي بنسبة 4.7٪.

- التقليل من مستوي الكوليسترول الضار في الدم:

بسبب محتواه العالي من مركبات الفلافونويد الموجودة في بذور العنب تساعد على خفض مستويات الكوليسترول وتحسين التوازن بين كوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة وكوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة.

- تحسين تدفق الدم:

ثبتت التجارب أن خلاصة بذور العنب تعمل على تحسين تدفق الدم، ما قد يفيد أولئك الذين يعانون من مشاكل في الدورة الدموية.

- تقوية العظام والمفاصل:

كمصدر غني للفلافونويد، قد تساعد مسحوق بذور العنب في زيادة تقوية كثافة العظام، حيث وجدت الدراسات التي أجريت على الحيوانات أن إضافة بذور العنب إلى نظام غذائي يمكن أن يزيد من كثافة العظام وقوة المفاصل، ما يؤدي إلى تحسين مستويات الكولاجين وحماية الغضاريف.

- محاربة الشيخوخة:

تحتوي بذور العنب على العديد من مضادات الأكسدة والخصائص المضادة للالتهابات، ومجموعات بروتينات بيتا اميلويد، التي تساهم أيضا الوقاية من الأمراض التنكسية العصبية مثل مرض ألزهايمر والخرف، ومحاربة الشيخوخة وعلامات التقدم في العمر.

- تحسين وظائف الكلى:

أظهرت الدراسات التي أجريت أن مسحوق بذور العنب تساعد في تحسين وظيفة الكلى عن طريق تقليل الإجهاد التأكسدي والأضرار الالتهابية للكلى.

- تقوية المناعة:

من الفوائد الصحية لبذور العنب، تقوية الجهاز المناعي ما يساعد على محاربة الفيروسات والعدوي، وذلك بسبب احتوائها على نسبة عالية من فيتامين سي و"هـ".

- التقليل من مخاطر الإصابة بالسرطان:

بسبب محتواه العالي من البروانثوسيانيدين، تساهم هذه البذور في انخفاض خطر الإصابة بأنواع مختلفة من السرطان مثل سرطان الثدي والرئة والمعدة والكبد والبروستاتا والبنكرياس.

- تعزيز صحة الكبد:

يلعب الكبد دورًا مهمًا في إزالة السموم من المواد الضارة التي يتم إدخالها إلى جسمك، وتناول مسحوق بذور العنب الذي يحتوي على مضادات الأكسدة، يساهم في صحة الكبد.

- التئام الجروح سريعا:

أشارت العديد من الدراسات إلى المستويات العالية من البروانثوسيانيدين في بذور العنب، ما يؤدي إلى إطلاق عوامل النمو في الجلد، وسرعة التئام الجروح وتحسين مظهر البشرة ومرونتها.