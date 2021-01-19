أخطاء نرتكبها في زمن كورونا.. احذر هذا الأمر حال إصابة زميل بالعمل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

تصميم- مايكل عادل

تشكل السلوكيات الخاطئة وتجاهل الإجراءات الاحترازية أحد أهم أسباب زيادة وتيرة إصابات فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم، ومع دخول الشتاء والتحذيرات من موجة ثانية للوباء في مصر، هناك بعض الأخطاء التي قد نقع بها وتزيد من مخاطر الإصابة دون أن ندري.

ويرصد الخليج 365 سلسلة الأخطاء البسيطة والأمور الاعتيادية التي نقوم بها، وترفع معدل خطر الإصابة بفيروس كورونا.

عدم تنظيف الأسطح التي لامسها الموظف المصاب

عادة قد لا يهتم بها الكثيرون رغم خطورتها في زمن كورونا.

لماذا يشكل خطرا؟

عدم تنظيف الأسطح التي لامسها الموظف المصاب قد يتسبب في إصابتك بكورونا.

كيف نحمي أنفسنا؟

تنظيف جميع الأسطح التي لامسها الموظف المصاب مثل مقابض الأبواب والهواتف والمراحيض.