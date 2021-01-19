زينة تبدأ معركة قضائية جديدة مع أحمد عز: عايزة ترفع النفقة إلى 50 ألف جنيه شهريا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

20 ألف جنيه شهريًا، كانت أول نفقة تحصل عليها الفنانة زينة من الفنان أحمد عز، بعد خلعه في 31 ديسمبر 2017، داخل محكمة الأسرة بمدينة نصر أول، وزادت المبلغ ليصبح 30 ألف جنيه شهريًا لطفليها، بجانب 42 ألف جنيه إسترليني، ما يعادل 898 ألف جنيه مصري، كمصروفات دراسية لنجليه، ألزمته بها المحكمة.

زيادة النفقة 50 ألف شهريا

يحاول حاليًا المحامي معتز الدكر، زيادة مبلغ النفقة ليصل إلى 50 ألف جنيه شهريًا، بجانب 43 ألف جنيه إسترليني مصروفات دراسية للطفلين «عز الدين وزين الدين»، وبذلك تعد هذه النفقة من أغلى النفقات التي يتم صرفها شهريًا لسيدة منفصلة.

وقال «الدكر» لـ«هن»، إنه يعمل سنويًا على زيادة مبلغ النفقة، لأن مع كل عام تزيد فيه مصروفات الأطفال واحتياجاتهم، وبالتالي فإن طالب الزيادة أمر طبيعي، مؤكدًا أن المدعي عليه الفنان أحمد عز، مجبرا على دفع نفقة صغيراه، وإلا سيعرض نفسه للحبس: «لما بتيجي سيرة السجن بيدفع».

وجاءت في عريضة المحكمة، أن المدعية الفنانة زينة، سددت مبلغ 41 ألف جنيه استرليني قيمة المصروفات الدراسية لطفليها عز الدين وزين الدين، للعامين الدراسيين 2018 – 2019، و2019 – 2020، فضلًا عن سداد مبلغ 42 ألف جنيه مصري قيمة انتقال الصغيرين، ومن هنا حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه الفنان أحمد عز، بأن يؤدى للمدعية «زينة» مبلغ 41 ألف جنيه و700 ألف إسترلينى قيمة المصروفات الدراسية، بعد تقديم المستندات اللازمة أمام المحكمة.

وحدد هذا المبلغ بعد تقديم مفردات دخل الأب عن مجمل أعماله الفنية، وأجر كل عمل فني قام ببطولته في كل عام، بالإضافة إلى أنه إرفاق خطاب صورة طبق الأصل بجميع أملاكه، وعقود البيع والشراء، ونوع سيارته وقيمتها المالية، تم وضعها في عريضة الدعوى، وبالتالي تم تحديد قيمة النفقة الشهرية للطفلين.