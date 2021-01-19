هذا الزيت ينبوع جمال البشرة والشعر والأظافر.. احرصي على استعماله

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

يعد زيت بذور المشمش بمثابة ينبوع جمال البشرة والشعر والأظافر؛ حيث إنه يساعد على التمتع ببشرة نقية ونضرة ويسهم في نمو الشعر وتقوية الأظافر.

وأوضحت مجلة "Instyle" أن زيت بذور المشمش غني بالأحماض الدهنية التالية المهمة للصحة والجمال:

حمض الأولييك: الذي يعمل على ترطيب البشرة ويحارب أعراض الشيخوخة

حمض اللينولييك: الذي يحارب شوائب البشرة ويعزز نمو الشعر ويساعد على بناء وتجدد الطبقة العلوية للبشرة

حمض الستياريك: الذي يعمل على تنظيف البشرة من حب الشباب والرؤوس السوداء

حمض البالميتيك: الذي يحمي البشرة من المؤثرات الخارجية.

وأضافت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن زيت بذور المشمش يعتبر كنزا من الفيتامينات التالية المهمة للصحة والجمال:

فيتامين A: الذي يتمتع بأهمية لبناء البشرة وتجدد خلاياها

فيتامين B: الذي يعمل على ضبط إفرازات الدهون وتقوية الشعر وتهدئة فروة الرأس الملتهبة والبشرة المتهيجة

فيتامين E: الذي يتمتع بتأثير مضاد للأكسدة ويحمي البشرة مما يعرف بالجذور الحرة “Free Radicals”، التي تهاجم الخلايا وتعجّل بالشيخوخة

وبفضل هذه التوليفة الفريدة يعمل زيت بذور المشمش على التخلص من شوائب البشرة والإفرازات الدهنية الزائدة ويساعد على ترطيب البشرة، ومن ثم التمتع ببشرة نقية ومخملية، كما أنه يحارب تقصف الشعر وحكة فروة الرأس، ومن ثم التمتع بشعر طويل وقوي ولامع، بالإضافة إلى أنه يعمل على تغذية الأظافر، ومن ثم الحصول على أظافر قوية ومفعمة بالصحة.

وعلاوة على ذلك، يمكن استخدام زيت بذور المشمش كمزيل للمكياج أو للعناية بالجسم.