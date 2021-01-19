هذه الفاكهة غذاء العين والعظام والأسنان والبشرة

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

تتمتع فاكهة التنين "Dragon fruit" بفوائد صحية جمّة؛ حيث إنها تعد كنزا من الفيتامينات والمعادن.

وأوضحت خبيرة التغذية الألمانية زيلكه نول أن فاكهة التنين هي فاكهة استوائية تمتاز بقشرة وردية، ولحم بلون أبيض يحتوي على بذور سوداء، ويعد مذاقها مزيجا بين الكيوي والبطيخ.

وأضافت نول أن فاكهة التنين تزخر بالفيتامينات مثل فيتامين A و B و C و E، وكذلك المعادن مثل الحديد والكالسيوم والفوسفور، وبالتالي فهي مفيدة لصحة العين والعظام والأسنان والبشرة وبناء الدم وجهاز المناعة.

كما تمتاز فاكهة التنين بأنها قليلة السعرات الحرارية؛ نظرا لأنها تتكون من الماء بنسبة تصل إلى 90%، كما أنها قليلة الدهون وغنية بالألياف الغذائية، التي تساعد على الشعور بالشبع لمدة طويلة، ما يجعلها مثالية لإنقاص الوزن والتمتع بالرشاقة.

وتشتمل فاكهة التنين على مادة "ليكوبين"، وهي مادة مضادة للأكسدة تساعد في محاربة أنواع معينة من الخلايا السرطانية.

وبالإضافة إلى ذلك، تعمل فاكهة التنين على تعزيز عملية الهضم، غير أنه ينبغي مراعاة أنه عند الإفراط في تناولها، فإنه يكون لها تأثير يحاكي تأثير المُلينات.