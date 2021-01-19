استوحي من مدونات الموضة السعوديات أحدث تصاميم العبايات الخليجية

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 19 يناير 2021 12:37 مساءً - تُعتبر النساء السعوديات من أكثر النساء الخليجيات محافظة على ارتداء العباية، لذا تشارك شخصيات الموضة السعوديات إطلالاتهن المختلفة بالعباية وفقًا لمظهرهن الخاص، مع الحرص على مواكبة آخر صيحات الموضة، لذا نلهمك اليوم من مدونات الموضة أبرز التنسيقات؛ لتعتمدي عليها في مظهرك.



عبايات ناعمة من يارا النملة

عبايات ناعمة من يارا النملة



تظهر مدونة الموضة وخبيرة التجميل السعودية، يارا النملة، بعدة عبايات ناعمة بألوان حيادية لمظهر بسيط وفاخر، ومن أبرز خياراتها تأنقت بعباية مصممة بلونين مختلفين بأسلوب حيادي فاخر، حيث صُممت باللون الأسود المخطط بأسلوب طولي نحيل باللون الأبيض في أحد الجهتين، وباللون البيج المخطط بالبني طوليًّا في الجهة الأخرى لخيار ناعم ومميز، وأكملت مظهرها بحقيبة سوداء ضخمة مع حجاب وحذاء باللون الأسود.

تابعي المزيد: استوحي موديلات عبايات شبابية من أسرار عارف



عبايات عصرية من هلا الحارثي

عبايات عصرية من هلا الحارثي



تتميز خبيرة الأزياء السعودية، هلا الحارثي، بانتقاء أفضل تصميمات العبايات ذات الطابع العصري والمميز، لذا أطلت بعباية بيضاء مصممة بقَصَّة البليزر المزين بالنقوش الفضية اللامعة، مع بلوزة من الساتان البيج وتنورة مصممة بشراشيب لامعة وأنيقة، وأكملت مظهرها بتسريحة الشعر المموج على إحدى الكتفين، وارتدَتْ في إطلالة يومية مناسبة للأجواء الباردة عباية سماوية مطبعة بالأزرق والأسود بأسلوب مميز، وأكملت مظهرها ببنطال من الجينز مع بلوزة صوفية سماوية لخيار كاجوال شتوي، وظهرت في إطلالة يومية للصيف بعباية سوداء مزينة من الجانب الآخر بقماش زهري مزين بأزرار ضخمة إلى جانب القماش الأبيض في المنتصف، وأكملت مظهرها بإكسسوارات ذهبية في اليدين.



عبايات شتوية من أمل الأنصاري

عبايات شتوية من أمل الأنصاري



تشارك مدونة الموضة السعودية، أمل الأنصاري، متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة عدة تنسيقات للعبايات، ومن أحدث إطلالاتها اعتمدت عدة عبايات شتوية، كان من أبرزها عباية بيضاء من الصوف المزين بقَصَّة عملية وبجيوب لخيار مريح، وأكملت مظهرها بمجوهرات ذهبية ناعمة ومكياج زهري للمسة أنثوية، كما نسقت في إطلالة أخرى عباية من المخمل الأخضر المزين بخطوط ملونة ومنقوشة بأسلوب عصري، وأكملت مظهرها بأزياء كاجوال للمسة بسيطة، واختارت في الإطلالة الثالثة عباية رمادية مفتوحة مصممة بطول متفاوت، ومزينة بخيوط وتطريزات في الأكمام للمسة شبابية.

تابعي المزيد: ميثاء الهاشمي تُلهمك ارتداء العباية بأساليب متنوّعة