أفضل خلطات تسمين الوجه..طبيعية وآمنة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 19 يناير 2021 12:37 مساءً - تفضل الكثيرات من النساء اللجوء إلى استخدام المستحضرات التجميلية الضارة لـ تسمين الخدين والوجه، وذلك لعدم صبرهن على متابعة الطرق الطبيعية، والتي تُعتبر من أفضل العلاجات؛ لكونها آمنة ومفيدة للصحة، كما تمتاز بتأثيرها الطويل عند المواظبة عليها، لذا سنعرفك اليوم على الطرق الطبيعيّة للحصول على خدين ممتلئين، دون الحاجة لزيادة الوزن كاملًا أو اللجوء لمراكز التجميل.



الحلبة لتسمين الوجه

الحلبة لتسمين الوجه



تمتاز الحلبة بكونها غنية بالفيتامينات المفيدة ومضادات الأكسدة، وهي تساهم في القضاء على الأجسام الضارة في الجسم والبشرة، وتخلصهما من سمومهما، لتحصلي على بشرة صحية وناعمة، لذا يمكنك -عزيزتي- تناول ملعقة من الحلبة صباحًا، أو صنع خليط منها بمزجها مع الماء والخميرة وتسخين المكونات على النار، ثم يُترك الخليط عدة دقائق ليبرد، وبعدها ضعيه على الوجه لمدة ربع ساعة، ثم قومي بغسله.

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تسمين الوجه بزبدة الشيا

تسمين الوجه بزبدة الشيا



تُعد زبدة الشيا من بين أفضل المواد الطبيعية المرطبة، وتشتهر بقدرتها السحرية على علاج العديد من عيوب الجلد، مثل الندوب البسيطة والسيلوليت؛ بسبب غناها بالأحماض الدهنية وقدرتها على إعادة المرونة والحيوية لخلايا البشرة وتجديدها، وللتسمين يمكنك خلط زبدة الشيا بعد إذابتها مع بعض السكر الذي يساعد على تقشير البشرة والتخلص من خلاياها الميتة لصنع معجون متناسق، ثم اتركيه ليبرد، ودلكي وجهك وخديك بالمعجون بحركات دائرية، واتركي الخليط لفترة، ثم اغسلي وجهك بالماء الدافئ.



العسل لتسمين الوجه



العسل من المكونات الطبيعة الفعالة بشكل كبير في تسمين الوجه، لذا يمكنك استخدامه عن طريق تناول معلقة واحدة يوميًّا فور الاستيقاظ، أو يمكنك صنع العديد من الخلطات منه لترطيب البشرة وتبييضها وحمايتها، ومن أشهر خلطات تسمين الوجه بالعسل أن يُخلط بالحليب والشوفان المطحون أو الأرز المطحون، ثم يتم تدليك الوجه بالخليط، ويُترك لمدة تتراوح ما بين ١٥ أو 20 دقيقة، ثم يُغسل بالماء الدافئ.



الجلسرين لتسمين الوجه



الجلسرين واحد من أشهر المواد المرطبة للبشرة، ولهذا يُستخدم في الكثير من مستحضرات التجميل، كما يفيد في تسمين الوجه بكونه يحمي الخلايا من الجفاف والتلف، لذا يمكنك مزجه مع ماء الورد بكميات متساوية، ثم تدليك وجهك بهما يوميًّا للحصول على نتيجة مُرْضِيَة.

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