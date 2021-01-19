طريقة عمل مجسمات التورتة بالمنزل في ٧ خطوات وبأقل التكاليف

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تفضل العديد من السيدات إحضار تورتة المجسمات، خاصة في الحفلات المختلفة، وعلى رأسهم أعياد ميلاد الأطفال، الذين يفضلون التورتة المزينة بالمجسمات، المشير لشخصياتهم الكارتونية المفضلة، أو لعبتهما المفضلة أيضا.

وتحضر مجسمات التورتة، بعجينة السكر اللينة، التي يمكن تلوينها وتشكيلها حسب شكل المجسم التي تريديه. وإليك الطريقة بخطوات غير مكلفة، وفقا للشيف نجلاء الشرشابي.

مقادير مجسمات التورتة بعجينة السكر

- كيكة جاهزة.

- 3 أكواب سكر بودروة.

- ‏ملعقة صغيرة ماء زهر.‏

- ‏نصف كوب عسل جلوكوز.‏

-‏ ألوان طعام صحية.

-‏ نشا للفرد.‏

- ‏مقادير كريمة الزبدة.‏

‏مقادير كوب زبدة‏

- ‏2 كوب سكر بودرة.

- ‏2 ملعقة كبيرة لبن.

طريقة عمل مجسم تورتة بعجينة السكر

- فى العجان الكهربائي، اخلطي السكر مع ماء الزهر وعسل الجلوكوز، جيدا حتى تتكون العجين.

- قسمى العجينة وأضيفى لكل جزء لون الطعام التي تريديه، حسب لون المجسم.

- افردى العجينة بالنشابة، وغلفيها.

- لتحضير كريمة الزبدة، اخلطي الزبدة مع السكر في المضرب الكهربائي، ثم ضيفي اللبن وقلبي حتى تحصلي على كريمة.

- افردى على الكيكة كريمة الزبدة من الوجة والجوانب.

- افردى على الكيكة عجينة السكر البيضاء.

- باستخدام عجينة السكر الملونة، شكلي المجسمات، والصقيها بالماء المخلوط بالسكر على وجة التورتة وقدميها.

وأكدت ندا حازم، مصممة تورت، ٢٤ عاما، لـ«هن»، أن الأسعار تختلف حسب الحجم والشكل: «أسعار تورتة ليلة الحنة بتختلف حسب حجمها وشكلها، ولو كانت 3D ممكن توصل 1400 جنيه».